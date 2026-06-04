El TS investiga a un senador del PSOE por nombrar a su mujer juez de paz pese a ser militante socialista, lo que la inhabilitaba

Ambos podrían enfrentarse a penas de multa y suspensión de empleo público, ya que la ley prohíbe expresamente la vinculación política de los jueces para garantizar la independencia judicial.

El pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad la candidatura de Elisa Sánchez Girón, quien tomó posesión del cargo en julio de 2023 y renunció en mayo de 2025.

La Fiscalía presentó una querella admitida a trámite, considerando que el nombramiento podría constituir prevaricación administrativa al estar prohibido que los jueces de paz pertenezcan a partidos políticos.

El Tribunal Supremo investiga al senador del PSOE Alfonso Moscoso por proponer a su esposa, militante socialista, como jueza de paz en Villaluenga del Rosario.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir un procedimiento por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario (Cádiz) Alfonso Moscoso por proponer como jueza de paz a su esposa, que estaba afiliada al Partido Socialista.

El proceso, que será instruido por la magistrada Susana Polo, es fruto de una querella de la Fiscalía, que la Sala ha admitido a trámite.

La causa se abre también a la mujer del senador, Elisa Sánchez Girón, ya que, aún no siendo persona aforada, los hechos a ella imputados mantienen una conexión material inescindible con los atribuidos al parlamentario, según señala el tribunal en una resolución conocida este jueves.

La resolución explica que, según el Reglamento de los jueces de paz, éstos no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos. También lo prescribe así la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 127 de la Constitución española recoge la prohibición absoluta de los jueces de pertenecer a partidos políticos.

En la querella de la Fiscalía del Tribunal Supremo se relata que en noviembre de 2022, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario anunció mediante edicto la elección de juez de paz. Como ningún ciudadano de aquella población, de un total de 464 habitantes, manifestó su interés en ocupar dicho cargo, la esposa del alcalde, afiliada al PSOE desde octubre de 2007, cursó su solicitud.

El 30 de marzo de 2023, el Pleno de la Corporación aprobó por unanimidad la única candidatura presentada, la de Sánchez Girón, y la elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

La Sala de Gobierno del TSJ andaluz, a la vista del expediente remitido y de la propuesta formulada, acordó su nombramiento. La mujer del senador tomó posesión como juez de paz el 22 de julio de 2023.

En ese expediente figuraba una declaración jurada de la candidata en la que manifestaba que para desempeñar el cargo de juez de paz no presentaba incompatibilidades, ya que su profesión era la de sanitaria.

Según la Fiscalía, durante el tiempo en que desempeñó ese cargo, Sánchez Girón no dejó de asistir a los actos públicos del partido político al que pertenecía. Finalmente, el 2 de mayo de 2025 renunció al cargo.

El tribunal entiende que, indiciariamente, los hechos imputados al alcalde, de quien provino la propuesta del nombramiento, podrían ser constitutivos del delito del artículo 405 del Código Penal, que castiga “a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello”, con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.

En cuanto a Elisa Sánchez, la Sala considera que podría ser presuntamente imputable por el delito del artículo 406 del Código que sanciona con la misma pena de multa a “la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles”.

La Sala, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, destaca que “los delitos cuya instrucción se acuerda van dirigidos a fortalecer la independencia del Poder Judicial, en todas sus categorías, incluidos los jueces de paz, de modo que desterrar cualquier sesgo de afinidad política partidista en sus componentes sea un objetivo esencial en un Estado de Derecho, definido por nuestra Carta Magna”.