Santos Cerdán recibió a Tubos Reunidos en Ferraz para negociar que la SEPI les perdonara intereses del rescate

El sumario sitúa también a la empresa Forestalia en operaciones similares, implicando una inversión pública de 17,32 millones y el pacto de un pago de 200.000 euros.

La investigación apunta a que el grupo Hirurok presionó a instituciones y medios para proteger a Pedro Sánchez y buscó influir en contratos públicos y rescates empresariales.

El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos tras estas gestiones, sumándose a otros 114.950 euros ya cobrados por intermediar en el rescate.

La UCO sospecha que Santos Cerdán negoció en Ferraz el aplazamiento de intereses del rescate de 112,8 millones concedido por la SEPI a Tubos Reunidos durante la pandemia.

La Unidad Operativa Central (UCO) sospecha que Santos Cerdán utilizó su despacho en Ferraz cuando era todavía secretario de Organización del PSOE para negociar el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses del rescate de 112,8 millones que la SEPI concedió a Tubos Reunidos en la pandemia.

En esta reunión participaron el propio Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. "Con razón de esta operativa, Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", concluye el sumario al que ha tenido acceso este diario.

La UCO no indica si finalmente este aplazamiento se produjo y la SEPI tampoco entrega detalles públicos de los pagos que sus empresas rescatadas realizan periódicamente.

En todo caso, esta cifra se suma a los 114.950 euros que habrían cobrado antes por intermediar para conseguir el rescate público de 112,8 millones para Tubos Reunidos. Un rescate que sí se produjo.

Así lo indica el sumario de la UCO sobre las actuaciones de Leire Díez y Santos Cerdán para presionar a las instituciones del Estado y a medios de comunicación para proteger a Pedro Sánchez de los casos judiciales que le rodean.

En éste se dedica un apartado específico a la relación del grupo Hirurok -compuesto por Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario (y socio de Santos Cerdán) Joseba Antxon Alonso- con la SEPI.

Y se detallan sus gestiones para intentar "recuperar el control" de la sociedad pública para, presuntamente, influir en contratos públicos y en los rescates de la pandemia.

En esta línea de investigación, la UCO de la Guardia Civil está registrando este jueves oficinas de Tubos Reunidos en Bilbao por una pieza secreta del 'caso Leire', según informan varios medios de comunicación. Los investigadores sospechan que el rescate sirvió para que Cerdán desviase 10 millones de euros.

Mientras, el sumario apunta directamente a las relaciones del grupo con Tubos Reunidos, empresa que en julio de 2021 recibió un préstamo por valor de 112,8 millones de euros proveniente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).

De esta manera, el sumario al que ha tenido acceso este diario identifica dos casos. El primero se produce en el seno del rescate concedido por la SEPI a Tubos Reunidos.

Los indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del grupo Hirurok se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martinez.

En este caso, se pudo comprobar cómo Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos Cerdán y Antxon Alonso (su socio en Servinabar) para impulsarlos.

Previsiblemente como resultado de lo anterior, dice la UCO, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su "intermediación" con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV), lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión.

Segunda operativa

Una vez concedida la ayuda, la UCO ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos Cerdán.

A este respecto, cabe traer a colación (dice la investigación) una reunión que se celebró el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Cerdán en la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz.

El encuentro se produjo siete meses antes de que se publicaran las primeras investigaciones sobre Cerdán y el PSOE le pidiera la renuncia al hasta entonces Secretario de Organización del partido.

En esta reunión participaron el propio Santos Cerdán, Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos. "Con razón de esta operativa, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos", concluye el sumario.

Pagos de Forestalia

Por otro lado, el sumario también sitúa a una segunda empresa como parte de los movimientos del grupo, en concreto la zaragozana Forestalia.

En este sentido, Fernández habría efectuado algún tipo de actividad ante Sepides que, aparentemente, podría haber propiciado que la empresa pública aprobara una inversión de 17,32 millones a favor de una sociedad de este grupo. Se habría pactado un pago de 200.000 euros en este caso.