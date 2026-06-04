Pedraz deniega la intervención de García-Castellón como acusación en la investigación a la 'fontanera' del PSOE

La reunión clave del 7 de mayo de 2025, en la que se mencionó reiteradamente a García-Castellón, tenía como objetivo comentar información sobre la causa del excomisario Villarejo, que él instruía.

García-Castellón argumenta que fue objetivo específico de la trama, basándose en testimonios de Ignacio Stampa y Luis del Rivero sobre reuniones para obtener información y atacar a responsables judiciales.

La investigación se centra en un grupo presuntamente dirigido por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez para presionar a jueces, fiscales y agentes de la UCO relacionados con causas del PSOE.

El juez Santiago Pedraz ha denegado que Manuel García-Castellón se persone como acusación particular en la investigación contra la 'fontanera' del PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha denegado la petición de su antiguo compañero Manuel García-Castellón de personarse como acusación particular en el procedimiento en el que se investigan las actuaciones de un grupo presuntamente dirigido por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez para atacar a jueces, fiscales y agentes de la UCO encargados de las causas sobre el partido y el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una resolución conocida hoy, Pedraz explica que los hechos expuestos por García-Castellón, antiguo instructor de la Audiencia Nacional, en su petición de personación "son objeto de investigación en las diligencias previas tramitadas por el plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, que aún no constan acumuladas a la presente causa".

Pedraz ha requerido de inhibición al juez Zamarriego, que ha venido investigando las actuaciones de la llamada 'fontanera' del PSOE y está a la espera de la respuesta del juez de Plaza de Castilla.

García-Castellón afirma en su escrito que él es un "auténtico perjudicado" de esa trama "por haber sido uno de los objetivos específicos e individualizados".

Se basa en las declaraciones que el fiscal Ignacio Stampa y el empresario Luis del Rivero han prestado en calidad de testigos ante el juez Arturo Zamarriego, que instruye unas diligencias iniciadas por una denuncia de Hazte Oír.

En ellas se investigan presuntos intentos de soborno que la trama de la 'fontanera' habría realizado a Stampa y a otras personas con las que Leire Díez se reunió con el propósito de sonsacarles información que le sirviera para atacar a jueces, fiscales y agentes de la UCO a cargo de los procesos que afectan al PSOE.

García-Castellón, cuya personación en las diligencias de Zamarriego -inicialmente aceptada y luego revocada a petición de Leire Díez- se encuentra pendiente de un recurso en la Audiencia Provincial de Madrid, se remite al relato que Stampa hizo ante el instructor de la reunión que tuvo con la 'fontanera' y con el empresario Javier Pérez Dolset el 7 de mayo de 2025.

En ese encuentro, al que también asistió Luis del Rivero, García-Castellón fue mencionado "en más de una veintena de ocasiones, no de forma incidental, sino como un elemento central de las conversaciones", dice el exinstructor del 'caso Villarejo', uno de los asuntos que ocuparon a la 'fontanera' y a Pérez Dolset.

Este último, "mostrando una animadversión hacia Manuel García-Castellón, llegó a afirmar: 'eso yo no lo dejo pasar […] García-Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo. Ya te lo digo'". Y añadió que "ha sido cualquier cosa menos un juez”.

"Leídas de forma aislada", dice el escrito a Pedraz, "tales expresiones podrían reconducirse al terreno de la crítica personal. Sin embargo, analizadas en el contexto que aquí nos ocupa -esto es, en el seno de reuniones dirigidas a obtener información sobre, entre otros, procedimientos judiciales y sobre quienes los instruyen- adquieren un significado completamente distinto: el de manifestaciones que acompañan y refuerzan una actuación orientada a intervenir sobre la figura de quien era magistrado en ese momento, como pieza clave de numerosos procedimientos".

También alude a que, según la declaración testifical de Del Rivero, la reunión del 7 de mayo de 2025 "tenía por objeto comentar y contrastar información relativa a la causa del excomisario Villarejo", un procedimiento cuya instrucción llevaba García-Castellón.

"Se habló de la supuesta existencia de 'personas cercanas ideológicamente' a él y, en este punto, Leire Díez, según expuso el testigo Del Rivero, miró a Pérez-Dolset para pedir permiso antes de continuar, interviniendo este último para aclarar que 'no se hizo para nada por miedo'. Del mismo modo, Del Rivero confirmó que Díez se refirió en varias ocasiones a García-Castellón, criticando sus decisiones y actuaciones judiciales", añade el exinstructor de la Audiencia Nacional.

A su juicio, la intervención en las diligencias de Pedraz como acusación particular está justificada porque "no se trata de un conjunto de hechos aislados ni de manifestaciones reconducibles al ámbito meramente reputacional, sino de una actuación estructurada en la que la figura de García-Castellón es incorporada como elemento relevante en la estrategia desplegada por los investigados, en directa conexión con los procedimientos judiciales que instruía".