Condenan a otros seis años y medio de cárcel al esposo de la mayor estafadora de España mientras ella sigue huida

Ana María Vicente Oset, conocida como 'Anita la fantástica' y considerada la mayor estafadora de España, sigue huida de la justicia y acumula al menos 36 condenas previas por delitos de estafa.

La Audiencia de Madrid también impuso a García Unibaso una multa de 6.600 euros y le obliga a indemnizar a las víctimas con más de 730.000 euros.

El matrimonio utilizó la agencia Aupa Travel SL como sociedad pantalla para estafar más de 250.000 euros, ofreciendo viajes y servicios turísticos inexistentes.

Eduardo García Unibaso, esposo de Ana María Vicente Oset, ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por un delito continuado agravado de estafa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Eduardo García Unibaso a otros seis años y seis meses de cárcel por un delito continuado agravado de estafa.

García es el marido de Ana María Vicente Oset, apodada Anita la fantástica y considerada la mayor estafadora de España.

Una sentencia, fechada el pasado 22 de mayo, impone a este individuo —actualmente, en prisión, cumpliendo otras condenadas anteriores— esta nueva pena.

Por su parte, Oset no pudo ser juzgada por esta causa, ya que se encuentra huida de la Justicia y en paradero desconocido. Ahora bien, acumula, al menos, 36 condenas anteriores por delitos de estafa.

Ahora, la Audiencia de Madrid considera probado que Eduardo García Unibaso utilizó la agencia de viajes Aupa Travel SL, de la que era administrador y socio único, como una sociedad pantalla instrumental con la que estafó más de 250.000 euros.

El plan delictivo ideado por este matrimonio comenzó en el año 2020, cuando García Unibaso, concertado con su mujer, hizo creer a los perjudicados que la agencia disponía de una gran solvencia económica.

Para ganarse su confianza, los dos acusados fingieron falsos vínculos con el grupo turístico Globalia y afirmaron poseer convenios exclusivos con Dorna Sport SL, la empresa organizadora del mundial de MotoGP.

Bajo este engaño, ofertaron atractivos paquetes de viajes y pases VIP al torneo, con un supuesto seguro de cancelación concertado con una compañía aseguradora.

Varias víctimas, tanto particulares como empresas, realizaron múltiples transferencias bancarias a la cuenta de la agencia, creyendo en la veracidad del negocio. Pero los productos turísticos resultaron ser inexistentes.

Tras la cancelación oficial de los campeonatos, los estafadores desplegaron una segunda fase del engaño al simular que se encontraban tramitando el cobro de las indemnizaciones de los seguros.

Con este pretexto, pidieron a los afectados nuevas transferencias, bajo conceptos falsos como "timbres", "Banco de España", o el pago de supuestas retenciones de IRPF para liberar el dinero.

Paralelamente, los acusados construyeron una estrecha relación personal con las víctimas. Incluso, asistieron junto a ellos a comidas familiares los fines de semana.

Habiéndose ganado su confianza, simularon que la agencia de viajes sufría un problema puntual de tesorería y solicitaron préstamos personales urgentes a dos de los perjudicados, dinero que fue incorporado definitivamente al patrimonio del condenado sin intención alguna de devolverlo.

La sentencia concluye que ambos acusados obtuvieron un "lucro económico a costa del patrimonio [de sus víctimas]".

Además de la pena de cárcel, la Audiencia de Madrid ha impuesto a García Unibaso una multa de 6.600 euros y el pago de todas las costas procesales.

Por otro lado, el condenado —y, de forma subsidiaria, Aupa Travel SL— deberá abonar indemnizaciones a los afectados de este procedimiento, dos empresas y cuatro particulares, por un importe conjunto que supera los 730.000 euros, más los intereses legales acumulados desde abril de 2022.

Por el contrario, el fallo absuelve al marido de Anita la fantástica del delito de apropiación indebida y también exime de responsabilidad penal a la agencia de viajes.

García Unibaso ya acumulaba tres condenas previas firmes por delitos de estafa, cometidos en Almería, Jerez de la Frontera y Barcelona.

Por su parte, la búsqueda de Ana María Vicente Oset comenzó formalmente poco antes, el 16 de marzo de 2026.

Al no ser localizada, fue considerada en rebeldía el primer día del juicio, el 7 de mayo. Según cuantificó este periódico gracias a documentación oficial y en base a los testimonios de algunas de sus víctimas, acumula más de 35 condenas por estafa, por lo que es considerada la mayor estafadora de España.

En febrero de este año, antes de estar huida, fue juzgada por la Audiencia de Barcelona por, supuestamente, estafar en 2022 a unas monjas misioneras que estaban varadas en Timor Oriental.

Y fue condenada a otros 32 meses de cárcel por hacer un simpa, tras el banquete de su propia boda, por valor de 1.069,73 euros.

Esta nueva sentencia contra el matrimonio no es firme. Aún puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).