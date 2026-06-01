Pedraz suma como investigado a un exjefe de la UDEF en la causa sobre el supuesto espionaje ilegal contra Podemos

La investigación se centra en si miembros de la Policía y el Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mariano Rajoy, orquestaron un espionaje a fundadores de Podemos, incluido Pablo Iglesias.

La acusación contra Catalán fue presentada por Podemos, que está personado en el caso como acusación particular.

El juez Santiago Pedraz ha incorporado a José María Catalán, exjefe de la UDEF, como investigado en la causa por supuesto espionaje ilegal a los primeros líderes de Podemos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el supuesto espionaje ilegal a los primeros líderes de Podemos, ha sumado a la lista de investigados de esta causa a José María Catalán.

Se trata del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional contra el que se querelló el partido, personado en esta causa como acusación particular.

Pedraz investiga si miembros de la Policía y del Ministerio del Interior, mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, orquestó un espionaje contra algunos de los fundadores de Podemos. Entre ellos, su primer secretario general, Pablo Iglesias.

De hecho, fue éste —también está personado en la causa como perjudicado— quien recurrió la negativa del juez a citar como investigado a Catalán.

El exjefe de la UDEF deberá declarar el próximo 25 de junio ante el juez Pedraz.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.