El juez activa la búsqueda de 14 etarras en Venezuela tras la caída de Maduro: entre ellos, De Juana Chaos

Entre los investigados figura Alfonso Echegaray Achirica, considerado clave en el aparato de acogida de ETA para miembros fugados, con operaciones en Latinoamérica y África.

El magistrado también ha solicitado información a Estados Unidos sobre los etarras en relación al caso contra el exjefe de Contrainteligencia venezolano Hugo Carvajal, quien reveló la ubicación de varios fugitivos.

La petición de colaboración a Venezuela se produce tras la caída de Nicolás Maduro y busca determinar la participación de los huidos en delitos de integración en organización terrorista.

El juez de la Audiencia Nacional ha activado la búsqueda de 14 etarras fugados en Venezuela tras el cambio político en ese país, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge se ha apoyado en el reciente "cambio político" en Venezuela para activar la búsqueda de 14 etarras fugados a ese país.

Entre ellos, Iñaki de Juana Chaos.

De Jorge señala que la caída de Nicolás Maduro —detenido por EEUU el pasado enero, en una operación especial en Caracas— "permite inferir una colaboración" de las autoridades venezolanas con las españolas que, hasta ahora, se no producía.

Actualmente, es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, quien encabeza el Gobierno del país.

Además de sobre De Juana, la Audiencia Nacional, a través de una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial a otro país), solicita a las autoridades venezolanas "cuanta información posean" de José Luis Eciolaza Galán (alias Dienteputo); Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (Arbe), María Artola Echeverría, Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela (Txistu); José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna (Olivia); Juan José Aristizábal Cortejarena, Manuel Asier Guridi Zaloña (Gari); Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.

Todo ello, señala el juez, a fin de "poder determinar la participación de estas personas en el delito de integración en organización terrorista", tal y como consta en una resolución adelantada por El País y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El magistrado también ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos, nación a la que solicita "cuanta documentación e información" posea sobre estos estarras y que esté incluida en el procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando Carvajal, el exmilitar venezolano, antiguo jefe de Contrainteligencia, conocido como El Pollo.

Este exespía chavista reveló la ubicación en su país de más de 15 etarras fugados de la Justicia española. Por ello, De Jorge solicita a EEUU que le interrogue, como testigo, sobre este asunto.

El Pollo Carvajal estuvo fugado durante dos años de la Justicia estadounidense. Se escondió en España. No obstante, tras sus intentos fallidos de evitar su entrega, la Audiencia Nacional ordenó en 2023 extraditarle a Estados Unidos para ser juzgado allí.

Etarras huidos

Como desveló EL ESPAÑOL, en esa misma causa que instruye De Jorge ya estaba siendo investigado el etarra Alfonso Echegaray Achirica, considerado uno de los principales miembros del aparato de acogida de la banda armada.

Este subgrupo estaba dedicado a gestionar el alojamiento, la cobertura y el modo de vida de los miembros de ETA fugados de la Justicia española (el denominado colectivo de huidos). Especialmente, en países de Latinoamérica —Venezuala, en primer lugar— y ciertas zonas de África.

De hecho, Echegaray Achirica —que también habría participado en atentados en los años 80— residió durante más de tres décadas en Santo Tomé y Príncipe, un pequeño país insular africano que fue colonia portuguesa hasta 1975.

Allí, el etarra vivió hasta 2019 junto a su pareja, Kristiane Etxaluz. Hay constancia de que voló a París ese año.

En los años 90, el Gobierno de Felipe González pactó con el de Santo Tomé y Príncipe el acogimiento de varios miembros de ETA. El acuerdo se ejecutó a cambio de fondos para el archipiélago africano. España tomó esta decisión después de que Argelia dejase de ser el destino predilecto para ello.

Como acusación popular en esta causa figura Dignidad y Justicia (DyJ), organización de víctimas presidida por Daniel Portero.

En un escrito enviado al juez, DyJ ya subrayó que el aparato de acogida habría seguido funcionando más allá de 2011, año en el que ETA anunció el "cese definitivo" de su actividad criminal.

La asociación aseguraba que este subgrupo, que estaba "plenamente integrado" en la banda terrorista, habría estado funcionando, al menos, hasta 2018.

De hecho, en su resolución, De Jorge da un plazo de 15 días a Dignidad y Justicia para que remite un listado de preguntas dirigidas a El Pollo Carvajal y que el juez incluirá en la comisión rogatoria.