Begoña Gómez recurre la vistilla del 9 de junio del juez Peinado y le acusa de vulnerar las "garantías del proceso penal"

Las claves

Las claves Generado con IA La defensa de Begoña Gómez ha recurrido la convocatoria a la audiencia preliminar del 9 de junio, acusando al juez Peinado de vulnerar garantías del proceso penal. El abogado de Gómez denuncia que la rapidez del proceso genera un "riesgo cierto de nulidad" y una situación de indefensión material para los investigados. La defensa solicita al juez que paralice el procedimiento hasta que se resuelvan los recursos pendientes en la Audiencia Provincial de Madrid. Begoña Gómez, su asesora y un empresario están citados a una audiencia preliminar como paso previo a un posible juicio con jurado por delitos de corrupción.

La defensa de Begoña Gómez ha recurrido ante el juez Juan Carlos Peinado la convocatoria a los tres investigados el próximo 9 de junio a la Audiencia Preliminar de la ley del jurado para comunicarles que les envía a juicio ante un jurado popular por delitos de corrupción.

Su abogado acusa en su recurso a Peinado de tener "excesiva prisa" en finalizar la investigación imprimiendo "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado Democrático".

El abogado y exfiscal Antonio Camacho considera que esta actuación del magistrado vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, genera un "riesgo cierto de nulidad" de las actuaciones en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara los recursos que presentó y que tiene pendiente resolver, y produce una "situación de indefensión material".

Por ello, la defensa de Begoña Gómez pide al juez que rectifique su decisión y paralice el procedimiento hasta que se resuelvan todos los recursos que tiene pendiente el órgano superior.

Por todo ello, Camacho denuncia la vulneración del derecho de defensa por parte del juez en una resolución, la de su citación para el 9 de junio, con un razonamiento "jurídicamente inaceptable" y cuestiona que Peinado no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.

El pasado 26 de mayo el juez citó a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de cara al posible juicio con jurado contra los tres por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El magistrado les ordenó comparecer personalmente, porque la pena a la que se enfrentan los tres encausados "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia", en un escrito en el que les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no lo hacen.

Esta audiencia preliminar constituye un trámite procesal previo a la celebración de un juicio por jurado. Se celebra cuando la investigación judicial ha finalizado, las acusaciones han formulado sus escritos de acusación y los abogados defensores, sus escritos de defensa.

El 9 de junio, Peinado oirá los argumentos de las partes. Tras este acto, según marca la ley, el juez instructor tomará una decisión sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.