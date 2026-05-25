Hazte Oír, acusación en el 'caso Zapatero', pide al juez que investigue por blanqueo a las dos hijas del expresidente

La Policía ha registrado la sede de What the Fav SL, empresa administrada por las hijas del expresidente, en el marco de la investigación.

El juez investiga a Zapatero por supuesto tráfico de influencias y blanqueo, relacionados con el rescate de Plus Ultra y presuntas comisiones ilegales.

La asociación también solicita que la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, sea citada como beneficiaria a título lucrativo.

Hazte Oír pide al juez que investigue por blanqueo a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Hazte Oír, una de las acusaciones populares del llamado caso Zapatero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que cite como investigadas a las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura.

También, como "beneficiaria a título lucrativo de los efectos del delito", a la esposa del expresidente del Gobierno, Sonsoles Espinosa.

Todo ello consta en un escrito, fechado este lunes, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Calama ya investiga a Zapatero, expresidente del Gobierno, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, debido, entre otros extremos, a sus supuestas maniobras para garantizar el rescate, por valor de 53 millones de euros, de la aerolínea Plus Ultra.

El juez sostiene que por ésta y otras gestiones, el expolítico y sus dos hijas recibieron un total de casi dos millones de euros, supuestas comisiones ilegales.

De hecho, el magistrado, en una resolución judicial, calificó la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como epicentro de un "circuito circular de fondos", como "canalizador financiero" de la supuesta red corrupta y como "centro de redistribución de flujos económicos".

Por ello, en su escrito, Hazte Oír subraya que "tales circunstancias justifican, sobradamente, su llamamiento al procedimiento en condición de investigadas".

Por el momento, no lo están. Ahora bien, el pasado martes, la Policía, por orden de la Audiencia Nacional, registró la sede de What the Fav SL, la agencia de marketing administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Ambas, acomapañadas por una abogada, estuvieron presentes durante el registro.

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