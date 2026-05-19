El presidente de Plus Ultra aceptó pagar por la ayuda de Zapatero: "Vamos a follar, aunque pagando un poquitín"

El CEO de Plus Ultra pidió un crédito al Banco Santander siguiendo instrucciones de Zapatero, aunque la entidad no concedió el préstamo.

Mensajes entre directivos de Plus Ultra evidencian la disposición a pagar por la ayuda de Zapatero para acceder a ayudas públicas.

El juez de la Audiencia Nacional atribuye a Zapatero delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el rescate de Plus Ultra.

El presidente de Plus Ultra aceptó pagar a José Luis Rodríguez Zapatero por gestiones ante la Administración en favor de la aerolínea.

El presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, aceptó pagar a José Luis Rodríguez Zapatero por sus gestiones con la Administración en favor de la compañía.

Así lo concluye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la resolución, fechada este martes, en la que atribuye un delito de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales al expresidente del Gobierno.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en primicia a dicho documento, que incluye varios mensajes de WhatsApp enviados y recibidos por Martínez Sola.

Como figura en uno de esos chats, fechado en marzo de 2020, Rodolfo Reyes —por entonces, consejero de Plus Ultra—, sugiere al presidente de la compañía la posibilidad de recurrir a Zapatero, tal y como le había planteado un tercero: "Mira lo que me dice un amigo (...). 'Y yo busco como llegarle a ZP (...) ¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento'".

¿La respuesta de Martínez Sola? "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

A la vista de estos wasaps, el juez Calama concluye que el presidente de la aerolínea "admitió la posibilidad de realizar pagos" a cambio de la "ayuda de Zapatero" que le plantea quien era su consejero.

Por otro lado, el magistrado relata en la misma resolución, de 85 folios, que el CEO de Plus Ultra, el también investigado Roberto Roselli, redactó una carta dirigida a un banco en la que pide "ayuda" para lograr un crédito ICO por "instrucciones de Zapatero".

Ese archivo, precisa el juez, fue creado el 25 de mayo de 2020. La carta, dirigida, en concreto, al vicepresidente del Banco Santander, fue hallada en un ordenador de Roselli, intervenido cuando éste fue detenido, en diciembre de 2025.

La carta del CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, al vicepresidente del Banco Santander. EL ESPAÑOL

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL detallan que el Santander tramitó un expediente, pero no concedió el crédito solicitado.

Todas estas actuaciones mencionadas por el juez se producen durante el año previo a que, en 2021, Plus Ultra reciba un rescate por valor de 53 millones de euros.

Esta ayuda pública fue concedida por el FASEE (Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratéticas), adscrito a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

El juez Calama ubica a Zapatero como "líder" de una organización dedicada a cobrar dinero por realizar gestiones con la Administración en favor de ciertas empresas. Principalmente, Plus Ultra.

El empresario Julio Martínez Martínez —también investigado, es apodado Julito, amigo muy cercano del expresidente y administrador de Análisis Relevante SL—, ejercería de "intermediario directo" con los clientes de la trama.

De hecho, como desvela la resolución de Calama, tanto Julio Martínez Sola como Rodolfo Reyes le apodaban El Tocayo, ya que su nombre y primer apellido coincide con los del presidente de Plus Ultra.

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