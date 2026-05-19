Plus Ultra pagó a Jésica para influir en Ábalos y habló de ZP como de una prostituta: "A follar aunque paguemos un poquitín"

La investigación implica también a Koldo García, principal asesor de Ábalos, y menciona gestiones con el llamado 'Grupo Zapatero' para obtener el rescate de 53 millones de euros.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, justificó el pago de comisiones al entorno de Zapatero para lograr ayudas públicas, según conversaciones intervenidas.

El sumario recoge conversaciones donde investigados acuerdan el pago a dos mujeres y emplean lenguaje obsceno, equiparando el pago de comisiones a la prostitución.

La trama Plus Ultra pagó 2.000 euros a Jésica Rodríguez, amante de Ábalos, para influir en el entonces ministro y facilitar el rescate de la aerolínea.

Como si de una costumbre patria se tratase, la sombra de la prostitución sobrevuela ciertos episodios de grandes tramas de corrupción.

Del "volquete de putas" de la Púnica al reparto de meretrices —"La Carlota se enrolla que te cagas"— en el reciente caso Ábalos. De las juergas en bares de alterne del caso ERE a los "catálogos de mujeres" del caso Mediador.

Este martes se levantó el secreto de sumario del llamado caso Plus Ultra, en el que la Audiencia Nacional analiza si se blanquearon fondos a través del rescate concedido a la aerolínea Plus Ultra. Y esta causa no parece tampoco una excepción a la regla.

La larga y detallada resolución del juez José Luis Calama que cita como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero también contiene alusiones a, al menos, dos pagos a mujeres e incluye expresiones propias de ese lenguaje zafio y obsceno —casi una jerga común de las grandes tramas de corrupción— que sale de boca de algunos de los investigados.

La llamada trama Plus Ultra —que realizó transferencias a Zapatero por sus supuestas gestiones para lograr el millonario rescate de la aerolínea— también abonó 2.000 euros a Jésica Rodríguez, la joven que fue amante de José Luis Ábalos mientras éste era ministro de Transportes.

En la decimonovena de las 85 páginas del auto del juez, se menciona que dos investigados del caso acuerdan por WhatsApp realizar pagos a dos mujeres.

Primero, 3.000 euros a una tal Alejandra, titular de una línea de teléfono venezolana. Después, otros 2.000 a Rodríguez.

Los dos investigados mantienen esa conversación el último día del año 2020. El empresario peruano Felipe Baca Arbulu envía al segundo, apellidado Palomero, el contacto de ambas chicas.

Jésica aparece agendada como "Jess". Asociada a ella, figura un número de teléfono con prefijo español.

La resolución firmada este martes por Calama desvela que la trama Plus Ultra trató de conseguir el favor del entonces ministro Ábalos y de influir en él para lograr el rescate de 53 millones de euros que acabaría recibiendo la aerolínea en marzo de 2021.

Sin embargo, según se desprende de la resolución, la trama acaba optando por el llamado "Grupo Zapatero", tal y como le denominan varios de los investigados.

De hecho, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en un chat de WhatsApp, compara las supuestas comisiones que pagó a Zapatero con la prostitución.

En marzo de 2020, un año antes de la concesión del rescate, Rodolfo Reyes —por entonces, consejero de Plus Ultra—, sugiere a Martínez Sola la posibilidad de pagar al expresidente del Gobierno para conseguir sus objetivos. Así se lo había planteado un tercero.

"Mira lo que me dice un amigo (...). 'Y yo busco cómo llegarle a ZP (...) ¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero? Tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento'".

¿La respuesta de Martínez Sola? "Como dice un amigo, vamos a follar, aunque tengamos que pagar un poquitín".

Aunque la supuesta trama criminal optase por el "Grupo Zapatero", sí constan en el auto de Calama algunas gestiones que la trama realizó con Ábalos y su entorno.

Por ejemplo, en julio de 2020, antes del rescate, Julio Martínez Sola comunicó a Reyes que el tal Palomero se iba a encargar de los contactos "con Fomento", nombre que recibía anteriormente, hasta aquel año, el Ministerio de Transportes.

En el sumario del caso Plus Ultra constan también alusiones de Palomero a Koldo García, el principal asesor y hombre para todo de Ábalos.

De hecho, el auto que cita como investigado a Zapatero también menciona una reunión del expresidente con con el entonces ministro de Transportes. Se trataría de un "almuerzo", según figura en las agendas de Koldo.

Recientemente, García y Ábalos fueron juzgados por el Tribunal Supremo por liderar, supuestamente, una trama dedicada a amañar contratos públicos a cambio del cobro de comisiones.

Una de las testigos de ese juicio fue Jésica Rodríguez, quien, presuntamente, fue enchufada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes de Transportes, de las que habría cobrado sin realizar ningún trabajo.