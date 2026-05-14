El juez cita por tercera vez a Elisa Mouliaá por una querella de Errejón y la advierte de que será detenida si no acude

Elisa Mouliaá, el 11 de abril de 2025, cuando acudió al Juzgado para entregar su teléfono móvil, según acordó el juez./ EP

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Las claves Generado con IA El juez Arturo Zamarriego ha citado por tercera vez a la actriz Elisa Mouliaá para declarar como investigada tras una querella de Íñigo Errejón por calumnias. Errejón acusa a Mouliaá de haberle calumniado al afirmar públicamente que él extorsionó a testigos en su causa por presunto abuso sexual. El informe forense concluye que Mouliaá está en condiciones de declarar ante el juez, pese a que alegó un trastorno ansioso. La citación judicial advierte que, si Mouliaá no comparece, podría ser detenida y enfrentarse a un posible delito de desobediencia.

El juez Arturo Zamarriego ha citado de nuevo a la actriz Elisa Mouliaá para que comparezca como investigada tras la admisión a trámite de una querella por calumnias interpuesta contra él por el exdiputado Íñigo Errejón. El antiguo portavoz de Sumar en el Congreso atribuye a Mouliaá un delito de calumnias por afirmar públicamente que "extorsionó" a dos testigos que declararon a favor de Errejón en el proceso en el que éste está imputado por un presunto delito de abuso sexual del que habría sido víctima la presentadora.

Es la tercera vez que el instructor convoca a Mouliaá para que comparezca en el Juzgado. Tras el segundo plantón, el pasado 24 de abril, el juez acordó un examen forense de la querellada, que alegó que se encontraba en un "trastorno ansioso". En entrevistas concedidas a los medios de comunicación, sin embargo, la actriz

Zamarriego ha recibido el informe de la médico forense, que concluye que Mouliaá "presenta una adecuada capacidad para declarar en el procedimiento".

Por ello, el juez la ha vuelto a citar para el próximo junio y, como prevé la ley procesal penal, incluye un apercibimiento expreso de que "en caso de no comparecer a este tercer llamamiento, podrá acordarse su detención y traslado a este sede".

También advierte de que podrá deducir testimonio contra ella "por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad".