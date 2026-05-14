Begoña Gómez acusa al juez de investigarla "por ser cónyuge del presidente" y se queja del "juicio paralelo" en medios y redes

Las claves

Las claves Generado con IA La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de investigarla únicamente por ser la esposa del presidente del Gobierno. El abogado Antonio Camacho denuncia que su clienta ha sido objeto de un "juicio paralelo" en medios de comunicación y redes sociales. El recurso presentado impugna la decisión de enviar a Begoña Gómez a juicio ante jurado y critica que los delitos atribuidos a ella "existen sólo en la imaginación" del juez.

La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de investigarla "por ser cónyuge" del presidente del Gobierno.

Así lo expresa el abogado Antonio Camacho en un recurso dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el mismo documento, el letrado subraya que su clienta ha sufrido un "juicio paralelo" por parte de medios de comunicación y redes sociales.

El pasado 20 de abril, en otro recurso diferente, el letrado ya reprochó al juez que ubicase a Sánchez "detrás de todas sus tesis" y expresó que los delitos que Peinado atribuye a Gómez "existen sólo en su imaginación".

En su recurso de apelación, Camacho impugna ante la Audiencia Provincial la decisión del instructor de enviar a juicio ante jurado a la esposa de Sánchez.

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