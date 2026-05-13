El abogado de los dos Jordi Pujol acusa al fiscal de "ensuciar a brochazos" e "intoxicar los ojos que miran" la fortuna del clan

La Abogacía del Estado también recibe críticas por, según la defensa, intentar calificar los hechos como blanqueo de capitales ante la prescripción de los delitos fiscales.

Los abogados critican que las acusaciones carecen de pruebas específicas sobre blanqueo de capitales y denuncian una inversión inadmisible de la carga de la prueba.

La defensa sostiene que la riqueza de la familia Pujol proviene de la herencia de Florenci Pujol, y no del cobro de comisiones ilegales o amaños de contratos.

El abogado de Jordi Pujol Ferrusola acusa a la Fiscalía de "ensuciar" la imagen del clan Pujol y de carecer de pruebas sólidas sobre el origen ilícito de su fortuna.

El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha acusado a la Fiscalía Anticorrupción de "ensuciar a brochazos" y de "intoxicar los ojos con los que se analiza" la fortuna y los negocios de la familia Pujol.

Así se ha pronunciado este miércoles el letrado, en la penúltima sesión del juicio del caso Pujol.

Ha sido el turno para los informes finales de las defensas y Martell ha solicitado la "libre absolución" de su cliente, el primogénito de Jordi Pujol i Soley, expresidente de Cataluña, y la ya fallecida Marta Ferrusola.

A juicio del abogado, la tesis de la Fiscalía —que la fortuna de los Pujol se deriva del cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos— adolece de un "vacío probatorio insoportable" y "clamoroso" y una "ausencia de elementos de prueba".

Los Pujol —se sientan en el banquillo los siete hijos del clan; el padre, de quien Martell también era abogado, se ha librado del juicio por su "deterioro cognitivo"— argumentan que su fortuna, que estuvo oculta en Andorra, se deriva de la herencia del abuelo Florenci, padre del expresident.

A juicio de Martell, ésta es una "alternativa razonable" a la tesis acusatoria de la Fiscalía. De hecho, el abogado ha señalado la hipótesis de la defensa "nos coloca en la necesidad de contrastar una con otra y, si ese ejercicio de contraste nos conduce a dudar, la solución no es otra que la libre absolución".

"Se nos habla de negocios simulados y no se nos dice cuál es el disimulado", ha subrayado Martell, en alusión a los negocios de su defendido, antes de destacar que "no es tarea fácil" aportar documentación "sobre unos fondos opacos que lo son desde los años 70-80".

"No es extravagante, sino razonable", ha defendido Martell sobre la deixa (herencia, legado, en catalán) de Florenci Pujol, quien, como ha recordado el letrado, "fue hasta cambista en Tánger". "Hemos aportado información sobre él gracias a cuatro o cinco libros de historia", ha relatado el abogado.

Asimismo, Martell ha criticado que la Fiscalía "cree un clima" contra los Pujol al vincularse "con un personaje condenado por corrupción como [el fallecido empresario] John Rosillo".

"Pues como media Barcelona", ha indicado Martell, quien ha lamentado que el resto de los hijos de la familia —Jordi Pujol Ferrusola sí fue el gestor de los fondos del clan— "han tenido la desgracia de verse arrastrados por el proceso".

"El mantra de '¡mucho efectivo, sociedades pantalla, testaferros!' es insuficiente", ha reprochado el abogado de Jordi Pujol Jr. "Hay que concretar la actividad delictiva previa [al supuesto blanqueo de capitales]. No basta con genéricas menciones, no basta con la sospecha", ha subrayado.

"Los juegos de fechas los carga el diablo. 'Tal día atracaron el tren de Glasgow y ese tal día los Pujol obtuvieron un ingreso...'", ha ejemplificado el abogado durante su enérgico informe final.

"No he visto durante todo el juicio ni en toda la instrucción ni un solo testigo ni un solo esfuerzo probatorio de que Jordi Pujol i Soley realizó un acto de bastardeo en la función pública y que eso nutrió de fondos el patrimonio familiar", ha señalado Martell.

A renglón seguido, ha negado que, pese a lo que sostiene el fiscal, el clan Pujol constituya una "organización criminal".

"En todo caso, tendríamos un fundador y un —como dicen nuestros hijos— CEO. Jordi Pujol i Soley y Jordi Pujol Ferrusola. Tendríamos dos... ¿Puede ser Pujol Ferrusola una organización criminal consigo mismo? ¿Puede serlo sólo con su padre?", ha planteado el letrado.

La Abogacía del Estado, que defiende a la Agencia Tributaria en este procedimiento judicial, tampoco se ha librado de sus críticas. Martell la ha acusado de "automantismo".

"Como no pueden acusar por delito fiscal, porque está prescrito, se lo llevan a un blanqueo de capitales. ¡Así, con esa alegría!", ha afeado durante su alegato, plagado de citas a la jurisprudencia (sentencias del Supremo, la del caso Gürtel, la del caso Nóos, la del caso Roldán, la del caso Ballena Blanca...).

Por su parte, el abogado Jaime Campaner, defensor de Josep, otro de los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, también ha sido rotundo contra el escrito de acusación de la Fiscalía: "No se describe ni un solo movimiento [de blanqueo] a partir del 1 de julio de 2011".

"Las acusaciones se han puesto anteojeras cuando algo no les interesa. Todas las anotaciones [de Josep en sus agendas] sobre el legado [la deixa, la herencia de Florenci] las metemos debajo de la alfombra y exhibimos al tribunal únicamente lo que sea de nuestro interés...", ha reprochado Campaner.

El sintonía con Martell, el letrado ha subrayado en que "el estándar innegociable" para destruir el derecho a la presunción de inocencia es el de hacerlo "más allá de toda duda razonable".

"Esto implica que la hipótesis de la acusación debe ser la única probable. Si no es así, es para la defensa...", ha señalado Campaner.

"Aprecio un cierto imperialismo jurídico de la Agencia Tributaria en su escrito, porque pretende imponer una técnica regulatoria y presunciones administrativas en el marco de un procedimiento penal", ha reprochado el letrado, en alusión a los delitos fiscales que se atribuyen a su cliente.

"Las cuentas de Josep [Pujol] tenían un comportamiento aburridísimo desde periodos ampliamente prescritos. Sería absurdo que se buscase un problema teniendo esa situación...", ha añadido.

Campaner también ha criticado una "inadmisible inversión de la carga de la prueba" y una "banalización de la presunción de inocencia" con respeto a su defendido.