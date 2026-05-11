La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas de entre 8 y 29 años de cárcel para los hijos de Jordi Pujol

Las claves

Las claves Generado con IA La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de penas de entre 8 y 29 años de cárcel para los siete hijos de Jordi Pujol. El tribunal dictará sobreseimiento libre para Jordi Pujol i Soley, expresidente catalán, debido a su deterioro cognitivo. Se acusa a la familia Pujol de actuar como organización criminal, ocultando grandes sumas de dinero en Andorra desde 1991. Los empresarios que declararon en el juicio negaron haber pagado comisiones ilegales y describieron a Jordi Pujol Ferrusola como lobista internacional.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su solicitud de penas, de entre ocho y 29 años de prisión, para los hijos de Jordi Pujol i Soley.

Asimismo, el tribunal que juzga el llamado caso Pujol ha anunciado que dictará en las próximas horas una resolución de "sobreseimiento libre" para éste último, quien fuese presidente de Cataluña entre 1980 y 2003.

Así lo han dado a conocer, durante la sesión de este lunes del juicio, por un lado, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y, por otro, el magistrado José Ricardo de Prada, presidente del tribunal.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya acordó excluir de este juicio a Pujol i Soley, de 95 años, por su "deterioro cognitivo", después de que el expresidente catalán se sometiera a un reconocimiento médico en el día en que iba a ser condenado.

Por otro lado, durante su turno de conclusiones, los abogados de los hijos Pujol han solicitado la absolución de todos ellos. Y, si resultasen condenados, han pedido al tribunal que aplique la atenuante de dilaciones indebidas, debido a la tardanza con la que se ha celebrado este juicio y que, de ser tenida en cuenta, aminoraría las condenas.

"En el caso improbable de que haya condena", han coincidido en apuntar dos letrados defensores.

Anticorrupción solicita la mayor pena, de 29 años de prisión, para el primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola. Para sus hermanos Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, penas que van desde los ocho a los catorce.

Es decir, los siete afrontan un total de 83 años de prisión si se suman las condenas que el fiscal Bermejo pide para cada uno de ellos.

Por otro lado, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, también acusada, afronta una petición de Anticorrupción de 17 años de prisión.

En resumen, el Ministerio Fiscal sostiene que la familia Pujol actuó como una organización criminal cuando este apellido parecía, prácticamente, sinónimo de Cataluña.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, en el que Bermejo se ha ratificado este lunes, los miembros del clan, "actuando conjuntamente", ocultaron, al menos desde 1991, una "ingente cantidad de dinero" en Andorra.

Esos fondos serían "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana".

Este lunes, antes del trámite de conclusiones, han declarado en el juicio, precisamente, varios de estos empresarios.

Todos ellos han coincidido en negar haber pagado comisiones ilegales y han descrito el trabajo de Jordi Pujol Ferrusola como de lobista internacional.

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