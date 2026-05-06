Luzón pide para Ábalos una "pena grave" para "frenar que la corrupción política carcoma la democracia" y defiende la rebaja de la condena a Aldama

Luzón rechaza que Pedro Sánchez sea el "número 1" de la trama, atribuyendo el liderazgo de la presunta organización criminal a Ábalos y detallando la relación de confianza y corrupción entre Ábalos y Koldo.

El fiscal considera clave la colaboración de Víctor de Aldama en la investigación y justifica la posible rebaja de pena por su confesión, aunque mantiene la petición de siete años de cárcel para él.

Luzón defiende la gravedad de las penas para frenar la corrupción política y subraya que estas conductas socavan la confianza en el sistema democrático.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicita 24 años de cárcel para el exministro Ábalos y 19 años y medio para su asistente Koldo García por delitos graves de corrupción.

Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, ha subrayado en el informe de la acusación pública, con el que se ha abierto la última jornada del juicio del caso Koldo/Ábalos en el Tribunal Supremo, por qué pide 24 años de cárcel para el exministro Ábalos y 19 años y medio para su asistente, Koldo García.

"Se enfrentan a penas graves, pues graves son las conductas que se les imputan", ha manifestado.

Luzón ha denunciado que la "corrupción orgánica" disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones: "La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y sólo una reacción contundente puede frenarla. Por eso solicito que se impongan esas penas, que juzgamos proporcionales y disuasorias".

🔴 El fiscal anticorrupción señala que Pedro Sánchez no es "el número uno" de la trama de Koldo y Ábalos, como había señalado Aldama



"Ábalos en raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución material de los delitos, para eso contaba con el fidelísimo Koldo García" pic.twitter.com/THaZzFFNMV — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 6, 2026

Por otro lado, Luzón ha calificado de "decisiva" la colaboración de Víctor de Aldama incriminándose a sí mismo. Y ha sostenido que la declaración del empresario se ha visto confirmada por otros elementos corroboradores en cuanto a los hechos incluidos en el escrito de acusación.

"La prueba es tan abundante", ha detallado, "que su declaración no es decisiva, pero sí lo ha sido para avanzar en muchos aspectos de la investigación".

"Por eso es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante de confesión como muy cualificada", ha sostenido el fiscal, en referencia a la notable rebaja de petición de pena (cinco años y dos meses de cárcel) formulada por el abogado del PP, que encabeza la acción popular.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido los siete años de cárcel que ya pedía para Aldama. La fiscal general, Teresa Peramato, no ha autorizado a Luzón a modificar a la baja la petición de pena, que el fiscal sí veía incluso antes del juicio.

El jefe de Anticorrupción se ha extrañado que se esté cuestionando la declaración incriminatoria "y autoincriminatoria" de Aldama.

"La incentivación de la colaboración de personas que han tomado parte en el delito, mediante la rebaja o exención de la pena, es una necesidad, sentida, cada vez más, en política criminal para tener prueba de delitos que, de otra forma, difícilmente puede ser alcanzada", ha recordado.

"Si queremos luchar contra las organizaciones criminales, debemos recompensar a quienes salen de entorno criminal y lo denuncian. De otro modo, la ley del silencio se impondrá en cualquier investigación de corrupción", ha sentenciado.

El 'número 1' no es Sánchez

El fiscal ha señalado al inicio de su informe que los tres acusados en este juicio, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama, pactaron "obtener un lucro" para todos ellos en el marco de una "organización criminal" dedicada, supuestamente, al cobro de comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos.

"Hay más de dos miembros; pueden parecer pocos, pero hubo bastantes más. Algunos han comparecido en este juicio. Los tres acusados contaban con personas orbitando a su alrededor. Como el hermano y la exmujer de Koldo. En el caso de Aldama, socios y testaferros...", ha detallado Luzón.

"Aldama no interviene en algunos de los delitos de los que vienen acusados Ábalos y Koldo. En algunos, no han necesitado contar con Aldama para la comisión de esas conductas", ha relatado el fiscal.

"El presidente del Gobierno no era el 'número 1' [de la trama] como, con notable desahogo, le atribuye Aldama", ha afirmado Luzón, centrando en Ábalos la iniciativa de las supuestas actividades criminales.

El empresario declaró el pasado miércoles, hace justo una semana, y señaló a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, como "el uno" en la jerarquía de la presunta trama delictiva.

Aldama también aseguró que Sánchez era conocedor de una supuesta vía de financiación ilegal del partido, a través de dinero pagado por ciertas constructoras.

"Koldo era el asesor, el alter ego, el hombre de confianza, el hombre para todo, la cadena de transmisión, la sombra de Ábalos. Su palabra era la palabra de Ábalos", ha explicado este miércoles en su informe el fiscal Luzón.

"Aldama, mediante el pago de altas cantidades de dinero [a Ábalos y a Koldo], era el elemento corruptor", ha sostenido.

Luzón ha manifestado que "no debe extrañarnos la presencia de un político en la cúspide [de la organización criminal] o, al menos, en su engranaje", en alusión al exministro, quien también fue, hasta julio de 2021, secretario de Organización del PSOE. Es decir, número tres del partido y mano derecha de Sánchez.

"¿Quién corrompió a quién? Probablemente, fue mucha la insistencia y poca la resistencia", ha reflexionado el fiscal anticorrupción, después de recordar que Aldama, según admitió, pagaba 10.000 euros mensuales al exasesor y al exministro, cuyos patrimonios Luzón ve entralazados.

"Hay una confusión entre los patrimonios de Koldo y Ábalos. Koldo maneja dinero por cuenta de José Luis Ábalos. Hay más de 90.000 euros que Ábalos no habría compensado a Koldo. Ellos pasaban la mayor parte del tiempo juntos", ha subrayado el fiscal.

A la hora de aludir al nivel de vida del exministro y al manejo de fondos por éste, el jefe de Anticorrupción ha citado el cuplé La chica del 17, que hizo célebre la película Dos chicas de revista: "¿De dónde saca pa' tanto como destaca?".