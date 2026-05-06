El juez desoye a Begoña e insiste en que la juzgue un jurado: "Desvió recursos de la UCM y de empresas a intereses propios"

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Juan Carlos Peinado mantiene que Begoña Gómez debe ser juzgada por un jurado popular por cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias y malversación. Peinado rechaza el recurso de la defensa de Gómez, que solicitaba el archivo del caso y evitar el juicio ante un jurado popular. El magistrado ve indicios de que Gómez desvió recursos de la Universidad Complutense de Madrid y de empresas hacia intereses propios durante su gestión. También serán juzgados Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y el empresario Juan Carlos Barrabés por su implicación en el caso.

El juez Juan Carlos Peinado insiste en que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado ha rechazado el recurso presentado por el abogado de Gómez, en el que el letrado solicitaba el archivo del llamado caso Begoña y que su clienta no se enfrente a un futuro veredicto decidido por nueve ciudadanos anónimos.

En una resolución fechada este martes, Peinado desoye los argumentos del letrado y se mantiene en su decisión.

El pasado 20 de abril, el juez ya propuso que Gómez, así como los otros dos investigados en el caso Begoña, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, fuesen juzgados por un jurado popular.

Ahora, en la resolución de este martes, Peinado reitera sus mismos argumentos. Y asegura que existen indicios delictivos como para que los tres encausados se sienten en el banquillo.

Entre otros extremos, el instructor señala que Gómez, cuando co-dirigía una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "actuó de facto como gestora principal del proyecto", así como del software desarrollado altruistamente por varias empresas.

El juez subraya que la esposa de Sánchez tuvo, por tanto, "capacidad de dirección e interlocución sobre recursos universitarios, aportaciones empresariales y desarrollo tecnológico". "Y pudo exceder ese ámbito desviando el activo hacia sus intereses propios (marcas, dominio y mercantil) en perjuicio de la UCM", concluye Peinado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.