Villarejo, condenado a tres años y medio de cárcel por revelar el contenido del teléfono de Dina, asesora de Pablo Iglesias

Las claves

Las claves Generado con IA La Audiencia Nacional ha condenado a José Manuel Villarejo a tres años y seis meses de cárcel por revelar el contenido de la tarjeta de un móvil sustraído a Dina Bousselham en 2015. Dina Bousselham era asesora de Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, en el momento del robo del móvil. Villarejo deberá pagar indemnizaciones de 5.000 euros a Bousselham y 1.000 euros a Iglesias por daños. El tribunal considera a Villarejo autor de un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas.

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al excomisario José Manuel Villarejo por desvelar a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bousselham.

Esta mujer, en esas fechas, era asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En una sentencia de 86 folios fechada este martes, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a Villarejo el pago de una indemnización a Bousselham y a Iglesias de 5.000 y de 1.000 euros, respectivamente.

La resolución considera a Villarejo autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por funcionario público.

El tribunal aplica, no obstante, la atenuante de dilaciones indebidas, debido al tiempo transcurrido entre el inicio de esta pieza separada —el conocido como caso Dina es una de las múltiples ramas de la macrocausa denominada caso Villarejo—, en 2017, y su enjuiciamiento, que se produjo hace tan sólo unas semanas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.