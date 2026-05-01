El milagro de Koldo: compró cuatro inmuebles por 440.000€ en solo dos años con unos ingresos familiares de 120.000

Los investigadores sospechan que el patrimonio adquirido podría deberse a fuentes financieras desconocidas, ya que las retiradas de efectivo disminuyeron en el mismo periodo.

Koldo justificó el dinero en efectivo por reembolsos del PSOE y otros ingresos como alquileres turísticos e indemnizaciones, además de préstamos y ayudas familiares.

La UCO detectó un notable incremento de ingresos en efectivo en sus cuentas, relacionados temporalmente con contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

Koldo García y su expareja compraron cuatro inmuebles por 437.500 euros entre 2020 y 2022, pese a tener ingresos familiares anuales medios de 120.000 euros.

"Usted y su expareja ingresaron en sus cuentas bancarias entre 2017 y 2022 un total de 1.421.744 euros y en el período 2021-22 los ingresos en efectivo representan la mayor parte de sus ingresos. ¿Quiere hacer algún comentario?", ofreció ayer el fiscal jefe anticorrupción a Koldo García, que declaró como acusado en el juicio que se celebra contra él y su antiguo jefe, el exministro José Luis Ábalos, en el Tribunal Supremo.

Alejandro Luzón se apoyó en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja cómo los ingresos en metálico de García y Patricia Uriz registraron un notable incremento en los años 2020 (75.282 euros), 2021 (95.033 euros) y 2022 (88.443), más del doble de los años anteriores.

"El dinero en efectivo que reciben", sostiene la UCO, "aumenta a partir del mes de marzo de 2020, lo no puede dejar de compararse con la cronología de los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión" por Transportes. Es una de las operaciones propiciadas por el empresario Víctor de Aldama y por la que, según las acusaciones, habrían cobrado fondos ilícitos Ábalos y su asistente.

García tenía instrucciones de esperar al interrogatorio de su defensa para explicar el incremento patrimonial que tuvo en coincidencia con su estancia en el Ministerio de Transportes junto a Ábalos.

Cuando llegó su turno, Leticia de la Hoz preguntó a su cliente "por qué tenían tanta bolsa de dinero en efectivo". García sostuvo que procedía de los reembolsos que le abonaba el PSOE por haber adelantado los pagos en los que incurrían los integrantes de la Secretaría de Organización del PSOE, dirigida por Ábalos.

"¿Con cuánto dinero en efectivo se podía llegar a hacer usted en un mes?", interrogó letrada. "Hemos llegado a tener en casa hasta 12.000 y 14.000 euros", dijo García.

A tenor el propio interrogatorio de la defensa, el patrimonio de García-Uriz experimentó un acusado incremento en solo dos años (entre septiembre de 2020 y agosto de 2022) cuando fueron capaces de comprar un total de cuatro propiedades a un coste total de 437.500 euros.

Incluso sin tener en cuenta que la UCO cifra en 1,5 millones de euros el valor real de esos inmuebles ("se los vendo ahora mismo a la UCO si dice eso", soltó Koldo), se trata de un patrimonio importante para una pareja que, sumando las nóminas de los dos, ingresó 136.000 euros en 2020, 100.000 euros en 2021 y 59.000 euros en 2022.

A esos ingresos la defensa añade alquileres por pisos turísticos de 3.200 euros en 2020; 9.600 euros en 2021 y 10.800 euros en 2022.

"Y además hay una indemnización de 72.000 euros por el atropello de un jabalí", dijo la letrada. "Bueno, me atropelló el jabalí a mí", precisó el acusado. Ábalos empezó a reírse en su asiento.

Con esos ingresos, que alcanzaron una media anual de 120.000 euros, se pretende justificar la compra de un piso en Benidorm por 170.000 euros en septiembre de 2020, un terreno rústico en Polop por 2.500 euros, otro piso en Benidorm por 150.000 euros en diciembre de 2020 y otro también en Benidorm de 115.000 euros en marzo de 2022.

¿Cómo fue posible? Según la defensa, porque Koldo y su pareja lograron hipotecas, rehipotecas y préstamos personales, uno de sus hermanos le dejó 21.000 euros y otro, Joseba, pidió a su nombre un préstamo de 40.000 euros.

Para la UCO; sin embargo, lo que sucede es que contaron con otras "fuentes financieras".

El informe de los investigadores apunta a que las disposiciones de dinero en efectivo de García y Uriz "disminuyeron sustancialmente" en el periodo 2020-2022 frente al periodo 2017-2019".

"Este extremo resulta llamativo", dicen, "ya que el período donde el matrimonio más ingresos ha tenido coincide con el período donde más efectivo recibieron en sus cuentas y más gastos han realizado, entre los que se encuentran las amortizaciones de préstamos".

Por el contrario, "en ese mismo espacio temporal cesa su necesidad de realizar retiradas de dinero en efectivo de sus cuentas, lo que denota indudablemente la existencia de otra fuente financiera de origen desconocido".