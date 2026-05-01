La Asociación de Fiscales se rebela tras purgar Peramato a Lastra por "osar contradecir la doctrina" sobre García Ortiz

Entre los nuevos nombramientos destaca la promoción de Pilar Rodríguez a la Sección de lo Social del Supremo y de Pilar Fernández Pérez, esposa de García Ortiz, como teniente fiscal de Galicia.

La AF denuncia una serie de nombramientos en la Fiscalía que benefician a personas próximas a la anterior Secretaría Técnica, señalando falta de experiencia y saltos en el escalafón.

Pese a contar con el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal, Peramato propone a Isabel Martín López como nueva fiscal superior de Madrid, destacando su menor antigüedad respecto a Lastra.

La Asociación de Fiscales critica la decisión de la fiscal general Teresa Peramato de no renovar a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid por contradecir la doctrina oficialista sobre García Ortiz.

La Asociación de Fiscales, organización mayoritaria en la carrera, considera que la decisión de la fiscal general, Teresa Peramato, de no renovar a Almudena Lastra para un segundo mandato como fiscal superior de Madrid responde a que "tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista" sobre el proceso penal al que fue sometido Álvaro García Ortiz y que le costó el cargo de máximo responsable del Ministerio Público.

En un comunicado titulado con ironía Sanando heridas -en alusión a que Peramato se comprometió a "sanar bajo mi dirección, con el conjunto de todos los compañeros y compañeras, la herida profunda que ha atravesado a la Fiscalía"- la Asociación de Fiscales critica los nombramientos anunciados por la fiscal tras el Consejo Fiscal de ayer.

Pese a que Lastra obtuvo, con siete votos, el apoyo mayoritario del Consejo, Peramato propondrá al ministro Félix Bolaños el nombramiento como fiscal superior de Madrid de Isabel Martín López, encargada de formación en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.

La AF señala que, antes que ella, otros destacados miembros de la Secretaría Técnica de García Ortiz han sido promovidos a relevantes destinos. Así, dice, "la actual fiscal general obsequió a Ana Isabel García León, quien fue jefa de la Secretaría Técnica, con una Jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y a Diego Villafañe, que había sido teniente del mismo órgano, con una plaza en la Fiscalía del Tribunal Supremo."

En el Consejo Fiscal de ayer "ha llegado el turno de Isabel Martín", nueva fiscal superior de Madrid.

"Concurrían únicamente dos candidatas, la fiscal designada y Almudena Lastra, cuyo desempeño profesional no ha podido ser objeto de reparo alguno", afirma.

"Separan a ambas más de 800 puestos en el escalafón. Lastra cuenta con 35 años de carrera profesional, ha desempeñado funciones en la Secretaría Técnica, en la Unidad de Apoyo y fue teniente en la Inspección Fiscal, también fue vocal del CGPJ y letrada del mismo órgano", añade.

"Pero tuvo la osadía de contradecir la doctrina oficialista con ocasión de los graves cargos penales que se imputaron a Álvaro García Ortiz y por los que resultó condenado, siendo su testimonio uno de los elementos probatorios que fueron objeto de valoración en sentencia", afirma la AF.

Para la asociación mayoritaria, Lastra "hizo gala de una serena autonomía que es consustancial a la condición de fiscal, más exacerbada si diriges una Fiscalía en atención al principio de dependencia jerárquica que estructura nuestra Institución, y que le permitió contemplar los hechos desde la neutralidad que nos exige la ley siempre, sin atender previamente al autor, a lo que alguien pueda esperar de nosotros o a las consecuencias de actuar honestamente".

Isabel Martin ingresó en la carrera fiscal en 2007 y fue destinada al área de Melilla, a cuya jefatura accedió en julio de 2015.

Permaneció al mando de los ocho fiscales de la plantilla de Melilla poco más de tres años, hasta que en 2018 fue nombrada integrante de la Secretaría Técnica, donde se ha encargado de los cursos de formación de los fiscales. De ahí pasará a dirigir a los 384 fiscales de la Fiscalía Superior más grande de España.

La AF también señala que Peramato ha decidido promover como fiscal de la Sección de lo Social del Supremo a Pilar Rodríguez, hasta ahora fiscal jefa provincial de Madrid, "sin experiencia previa en la materia y en detrimento de compañeros que sí cuentan con ella, entre los que median 300 puestos en el escalafón.

Rodríguez estuvo investigada en el proceso a García Ortiz pero fue exonerada antes del juicio.

El comunicado de la AF señala, asimismo, que la fiscal general propondrá a Pilar Fernández Pérez, actualmente miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid y esposa de Álvaro García Ortiz, como teniente fiscal de Galicia.

La AF indican que a esa plaza concurrían otros siete candidatos, "todos ellos con destino actual en Galicia y por ello conectados con la realidad del territorio. Conforme al escalafón es la penúltima, la separan más de 800 puestos del primer peticionario".