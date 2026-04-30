Peramato fulmina a la fiscal que testificó contra García Ortiz y nombra a la mujer de éste teniente fiscal de Galicia

Peramato, en un acto el pasado 17 de diciembre./ EP

Las claves

Las claves Generado con IA La fiscal general Teresa Peramato no renueva a Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid y nombra en su lugar a Isabel Martín. Lastra fue testigo clave en el proceso contra García Ortiz, lo que influyó en el fallo condenatorio del Tribunal Supremo. Isabel Martín, hasta ahora responsable de formación en la Fiscalía, asume el puesto tras apoyar públicamente a García Ortiz. Pilar Fernández, esposa de García Ortiz, será ascendida a teniente fiscal de Galicia.

La fiscal general, Teresa Peramato, ha decidido no renovar a Almudena Lastra para un segundo mandato como fiscal superior de Madrid.

Tal como adelantó EL ESPAÑOL, en su lugar ha sido promovida Isabel Martin, hasta ahora responsable de formación de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.

Lastra, número 424 del escalafón, vocal del Consejo General del Poder Judicial y teniente fiscal de la Inspección, fue elegida fiscal superior de Madrid desde 2021 .

Fue testigo en el proceso contra García Ortiz. Su declaración fue uno de los elementos en los que se basó el fallo condenatorio de la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Isabel Martín (número 1306 del escalafón) llegó a la secretaría técnica en octubre de 2018 y se ha dedicado fundamentalmente a la organización de cursos de formación para fiscales.

Ex asociada a la AF, Martín acudió a las sesiones del juicio contra García Ortiz para expresarle su apoyo.

Ingresó en la carrera fiscal en 2007 y fue destinada al área de Melilla, a cuya jefatura accedió en julio de 2015.

Permaneció al mando de los ocho fiscales de la plantilla de Melilla poco más de tres años, hasta que en 2018 fue nombrada integrante de la Secretaría Técnica de la entonces fiscal general, María José Segarra. De ahí aspira a pasar a dirigir a los 384 fiscales de la Fiscalía Superior más grande y de compleja organización de España.En la misma reunión del Consejo Fiscal está previsto que se diriman las plazas solicitadas por otros dos fiscales que estuvieron relacionados con el proceso a García Ortiz.

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo investigada en la causa contra García Ortiz pero fue exonerada antes del juicio, ha sido promovida a una vacante en la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Por su parte, la esposa de Álvaro García Ortiz, Pilar Fernández, será ascendida a teniente fiscal de Galicia.