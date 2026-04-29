El inspector que investigaba la 'Gürtel', sobre la 'trama Kitchen': "Hubo una operación policial sobre Bárcenas sin aval judicial"

Las claves

Las claves Generado con IA El inspector Manuel Morocho declaró en el juicio de la trama Kitchen que detectó una operación policial sobre Bárcenas sin autorización judicial. Morocho aseguró que nunca ordenó vigilancias sobre Rosalía Iglesias ni sobre el hijo de Bárcenas, aunque hay constancia de seguimientos en el sumario. El inspector relató presiones para no mencionar al expresidente Rajoy ni a otros cargos públicos en los informes sobre los papeles de Bárcenas. Uno de los acusados, el excomisario José Luis Olivera, ofreció a Morocho un traslado y le pidió que enviara informes sobre Bárcenas a un correo personal.

Manuel Morocho, el inspector que investigó el caso Gürtel cuando formaba parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ha declarado este miércoles, como testigo, en el jucio contra la trama Kitchen.

Morocho ha relatado que, en agosto de 2015, recibió un e-mail en su correo electrónico corporativo que le alertaba de una operación policial, pararela a la que él encabezaba, sobre Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

"Fue la constatación de lo que ya suponía: una operación policial sobre Bárcenas, sin autorización judicial y contra el grupo que, por orden del juez, ya venía prestando ese servicio", ha detallado el inspector.

El juicio del caso Kitchen aborda el supuesto espionaje, orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior y destinado, supuestamente, a robar al excontable del PP documentación perjudicial para el partido.

Tal y como ha subrayado Morocho, él nunca ordenó vigilancias sobre Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, ni sobre el hijo de ambos, Guillermo (apodado Willy, el cantante del grupo Taburete). Tampoco, la captación de Sergio Ríos, que era el chófer de la familia.

No obstante, en el sumario del caso Kitchen, constan seguimientos sobre Iglesias, de la que se tomaron fotografías en su día a día. Ríos se sienta en el banquillo en este juicio, acusado de haber cobrado 2.000 euros provenientes de los fondos reservados a cambio de suministrar información sobre los Bárcenas a la supuesta trama parapolicial.

En el documento que Morocho recibió en su correo, que se ha exhibido durante la sesión de este miércoles, figuran los nombres de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas. También, una serie de direcciones, números de teléfonos, nombres de empresas, bancos...

Tal y como ha destacado el testigo, "estos nombres ya eran conocidos por la investigación [de la UDEF]", que sí contaba con aval judicial y discurría bajo secreto. "Ya estaban en el procedimiento [del caso Gürtel], eran personas de las que el magistrado [instructor de esta causa] ya estaba pidiendo cosas", ha detallado Morocho.

La coincidencia de objetivos entre ambas investigaciones fue detectada por el sistema GATI, una base de datos policial que, entre otras funciones, alerta de solapamientos y coincidencias.

A lo largo de su interrogatorio, Morocho ha confirmado que, durante su investigación, cierta documentación relativa a los Bárcenas —que se le ha exhibido— a sus manos no llegó.

Rajoy y los 'papeles de Bárcenas'

Por otro lado, Morocho ha reiterado que, mientras investigó la pieza separada del caso Gürtel relativa a los llamados papeles de Bárcenas, sus superiores se opusieron a que mencionara al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un informe policial.

No ha mencionado expresamente el nombre del expolítico —pese al insistente intento de la abogada del PSOE por que lo hiciese—, aunque sí ha relatado que los miembros de "la cadena de mando" no estaban "conformes" a "la aparición de cargos públicos" en aquel dosier, que analizaba la "verosimilitud" de las anotaciones elaboradas por Bárcenas sobre la contabilidad extraoficial del PP.

"Me dijeron que sería una ideación de Bárcenas, cosas de él, no de la contabilidad del PP", ha relatado el testigo, quien ha sido reprendido en varias ocasiones, por parte de la presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, por extenderse en sus respuestas y mencionar hechos ajenos al caso Kitchen.

"Se pretendía que desvalorase el contenido [los papeles de Bárcenas], cuando estábamos en una fase muy provisional del análisis, y que no incluyese ni el cuerpo del informe o ni en las conclusiones nombres de cargos públicos", ha ahondado.

"Se me individualizó que esa persona no saliera [en el informe]", ha subrayado, en alusión a Rajoy.

—¿Había reticencias a que ustedes denominasen a los papeles de Barcenas como contabilidad B o extracontable?— ha preguntado Gloria de Pascual, letrada del PSOE, partido que ejerce la acusación popular.

—La caracterización de los documentos fue un elemento de discusión. Lo que yo hice fue desgranar qué contenían esos documentos y se aportaran los testimonios de personas que corroborasen la veracidad de las cantidades de dinero que supuestamente habían recibido de esa corriente extracontable. Los papeles respondían a los parámetros de una caja extracontable, flujos de dinero que no circulan por el sistema económico— ha respondido Morocho.

Justo en ese momento, la magistrada Palacios ha recordado que, en efecto, ese asunto, en el que el inspector se ha excedido en dar detalles, "formó parte de otro procedimiento" judicial.

Asimismo, Morocho ha señalado que uno de los acusados en este juicio, el excomisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, le llamaba "para preguntar" acerca de Bárcenas.

Según ha narrado, el mismo Olivera, en una reunión en junio de 2013, fue quien le propuso un destino ajeno a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que suponía una mejora salarial.

"Él ya era responsable del CITCO [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado] y me dice que tiene que nombrar a alguien en Lisboa. Me dijo que, si yo quiero, es para mí. Le dije que no, por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con mi organización policial y con la sociedad. He prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos", ha narrado el testigo.

"En ese momento, [Olivera] recibe una llamada. 'Hola, ministro. Estoy ahora con él, ya te contaré luego'. Y me dijo: '¿Ves? Hasta me llama el ministro. ¿Qué puesto quieres? ¿Embajada de Pekín?'", ha narrado Morocho.

A renglón seguido, ha relatado que Olivera le facilitó "un correo electrónico personal", al que, según ha narrado Morocho, el mando policial le pidió que remitiese los informes sobre los papeles de Bárcenas que iba elaborando.