El 'indulto biológico' a Pujol no salva al clan: Jordi Jr. y sus hermanos se enfrentan a un total de 83 años de cárcel

La exclusión de Pujol del proceso evita una imagen demoledora para el nacionalismo catalán, pero no pone fin al caso judicial.

La Fiscalía acusa a la familia Pujol de actuar como una organización criminal, ocultando fondos en Andorra procedentes de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas.

El juicio continúa para sus siete hijos, que se enfrentan a un total de 83 años de cárcel según la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Jordi Pujol i Soley queda excluido del juicio del caso Pujol por deterioro cognitivo y su delicado estado de salud.

Aunque su primer apellido haya dado nombre a esta causa, Jordi Pujol (i Soley) no declarará como acusado en el caso Pujol.

Su "deterioro cognitivo" libra al patriarca del clan de este procedimiento, del que, hace un lustro, en 2021, al final de la instrucción, ya se libró su mujer, Marta Ferrusola, la matriarca de los Pujol, quien, no obstante, fallecería tres años después, en 2024, a los 89 años de edad.

En ambos casos, por el mismo motivo: un estado de salud delicado y principios de demencia.

Este lunes, el magistrado José Ricardo de Prada comunicó que, tras entrevistarse con el otrora molt honorable, de 95 años de edad, el tribunal que enjuicia el caso Pujol optaba por dejar al expresidente catalán excluido de la causa. Ni declarará como acusado ni, por ende, podrá ser condenado.

"La conclusión que ha obtenido este tribunal es la imposibilidad de Jordi Pujol i Soley de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio", ha señalado De Prada al filo de las once de la mañana de este lunes.

Esta suerte de indulto biológico —entendamos este concepto como la exclusión de un acusado o investigado de un procedimiento penal por la "incapacidad sobrevenida" derivada de grave estado de salud; especialmente, debido a su avanzada edad, y que está recogido en la ley— no pone fin al caso.

En absoluto. Aunque el patriarca de los Pujol fuese el acusado más conocido e influyente —presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, iniciador del pujolismo—, el juicio continúa para el resto de acusados.

Entre ellos, se encuentran sus hijos: el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, junto a Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta.

83 años de prisión

El primero de ellos enfrenta la petición de pena mayor por parte de la Fiscalía Anticorrupción: 29 años de prisión. El Ministerio Público solicita 14 años de cárcel para Josep. Para el resto, ocho.

Es decir, los hijos del clan Pujol Ferrusola afrontan un total de 83 años de prisión si se suman las penas que pide Anticorrupción para cada uno de ellos.

Ahora bien, en clave política, con la decisión del tribunal de excluir al expresidente catalán del procedimiento, el nacionalismo se anota un tanto. O, más bien, se ahorra un disgusto.

La imagen de Pujol declarando como acusado en este juicio, que no es sino el juicio a una época, el pujolismo, supondría una imagen demoledora para los partidos catalanistas.

No obstante, aún falta por ver si los hijos de la familia Pujol acaban siendo condenados y bajo qué relato de hechos probados. Este lunes, De Prada ya avanzó que la futura sentencia, absolutora o condenatoria, recogerá en detalle los motivos por los que Jordi Pujol i Soley se ha librado de este juicio.

Desde 2012

La investigación del llamado caso Pujol se inició en 2012. De hecho, el número de diligencias previas asignado a este procedimiento es el 141/2012. Pero, tras una larga instrucción, no fue hasta hace un lustro, en 2021, cuando el juez Santiago Pedraz, tras sustituir a José de la Mata, dictó el auto de apertura de juicio oral, una vez Anticorrupción había formulado sus peticiones de pena.

Así las cosas, es probable que la Justicia aplique sobre las hipotéticas condenas la atenuante de dilaciones indebidas, lo que reduciría las condenas.

¿De qué se acusa a los Pujol? Anticorrupción sostiene que la familia actuó como una organización criminal cuando este apellido parecía, prácticamente, sinónimo de Cataluña.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de más de 200 folios, sus miembros, "actuando conjuntamente", ocultaron, al menos desde 1991, una "ingente cantidad de dinero" en Andorra.

Esos fondos serían "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana".

Según el fiscal, el expresident "aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio Pujol i Soley y determinados empresarios afines al partido que éste lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya, se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control" de esta formación política.

Este patrimonio obtenido, supuestamente, de manera ilícita fue ocultado a la Hacienda Pública y aflorado después mediante operaciones de blanqueo, según Anticorrupción, en las que habrían intervenido los miembros de la familia, de manera coordinada, a lo largo de años y años. De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, fue Jordi Pujol Ferrusola fue quien gestionó esos fondos.

A la primera sesión del juicio del caso Pujol, el expresidente catalán asistió desde su domicilio, por videoconferencia. El juez De Prada comunicó al expolítico que, por el momento, le mantenía como acusado en este plenario.

ELECCIONES 2026 🗳️💙❤️



El Molt Honorable Senyor Jordi Pujol ha ejercido su derecho a voto en las elecciones del FC Barcelona. pic.twitter.com/YB7f3Q5Ykq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

La defensa de Pujol i Soley, desde 2025, venía solicitando a la Audiencia Nacional que, debido al "deterioro cognitivo" del expresident, no fuese juzgado, lo que no ha acabado sucediendo hasta este lunes.

Entre aquella primera sesión y esta última, una de las pocas apariciones públicas del expolítico se produjo el pasado 15 de marzo, cuando, ayudado por un andador y acompañado de Joan Laporta, acudió a votar en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.