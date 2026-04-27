El tribunal libra a Jordi Pujol del juicio sobre su fortuna oculta debido a su estado de salud y tras entrevistarse con él

El expresidente catalán Jordi Pujol, a su llegada en un automóvil este lunes a la sede de La Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Fernando Villar Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El tribunal de la Audiencia Nacional ha decidido liberar a Jordi Pujol del juicio sobre su fortuna oculta debido a su estado de salud. Los magistrados se entrevistaron personalmente con Pujol, quien estuvo asistido por su abogado y fue examinado por un perito forense judicial. El tribunal concluyó que Pujol no puede participar en el juicio con plenitud de conocimiento y capacidades, por lo que queda fuera del procedimiento.

El tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia el llamado caso Pujol ha acogido las alegaciones de la defensa de Jordi Pujol y ha liberado al expresident catalán del juicio sobre su fortuna oculta debido a su estado de salud.

Así lo ha dado a conocer este lunes el magistrado José Ricardo de Prada, presidente del tribunal, quien ha relatado el "especialísimo interés" que los magistrados encargados de este juicio tenían en "conocer de primera mano" el estado de salud del expolítico.

Por ello, antes de comenzar la sesión, el tribunal se ha entrevistado con Pujol, asistido por su abogado y tras ser analizado por un perito forense judicial.

"El tribunal consideró que era imprescindible un reconocimiento forense y una entrevista para conocer de primera mano la situación personal de Jordi Pujol i Soley. La conclusión que ha obtenido el tribunal es la imposibilidad de Pujol de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio. A partir de este momento queda... no quiero usar la palabra expulsado, pero sí queda fuera del procedimiento. La motivación de esta decisión se dará en la correspondiente sentencia", ha indicado De Prada.

"La decisión de esta Sala ha dependido de los informes médicos y forenses ya presentados con anterioridad y del último, elaborado por el médico forense. Y, como digo, del contacto personal, imprescindible para este tribunal", ha añadido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.