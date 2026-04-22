Hidalgo niega comisiones por Air Europa y rehúye hablar de Begoña: "No sé qué se cuenta de la noche de San Petersburgo"

Hidalgo minimizó el papel de Aldama en la operación y aseguró que el Ministerio de Economía, y no Transportes, fue el principal responsable del rescate de la aerolínea.

La Guardia Civil halló mensajes que muestran gestiones del Ministerio de Transportes para favorecer el rescate, coordinadas por Aldama, quien cobraba 10.000 euros mensuales de Air Europa.

Hidalgo declaró como testigo en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, asegurando que no hubo contraprestaciones por la ayuda de 475 millones a Air Europa.

Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, niega que haya habido comisiones por el rescate de Air Europa y rechaza hablar sobre Begoña Gómez.

"¿En el rescate de Air Europa ha influido la esposa del presidente del Gobierno?", preguntó ayer de forma directa la abogada de Koldo García a Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, la empresa propietaria de la aerolínea salvada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Air Europa recibió un préstamo de la Sepi de 475 millones el 3 de noviembre de 2020.

"No", contestó Hidalgo, que compareció como testigo tanto de las acusaciones como de las defensas en la séptima sesión del juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

"¿Y lo que se cuenta de la noche de San Petersburgo tiene algo que ver con la realidad?", quiso saber a continuación la abogada Leticia de la Hoz. Aludía a un evento de la Organización Mundial del Turismo celebrado en 2019 en la ciudad rusa en el que coincidieron Hidalgo y Begoña Gómez.

"No sé qué se cuenta de la noche de San Petersburgo", ha respondido secamente el testigo.

La primera pregunta -no la segunda, que fue cortada por el presidente del Tribunal- tenía relación con un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incorporado al procedimiento judicial.

El ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, durante su testificación en el Tribunal Supremo este martes.

La UCO encontró en los móviles de García y Aldama una extensa colección de mensajes que refleja las gestiones que los responsables del Ministerio de Transportes hicieron a favor del rescate de Air Europa. Gestiones instadas y controladas por Aldama, que tenía un contrato con Air Europa por el que cobraba 10.000 euros mensuales.

Mensajes de Ábalos y Koldo García el 4 de septiembre de 2020./

El 3 de septiembre de 2020, Aldama informó a García de que "está jodido, muy jodido el tema este", en referencia a la ayuda de la Sepi, y que Hidalgo "se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña".

Pero Hidalgo no quería hablar en el Tribunal Supremo de Begoña Gómez. Y mucho menos autoincriminarse admitiendo el pago de comisiones a Ábalos y García.

Así que conjugó las negaciones en todas sus variantes: "no hubo ninguna contraprestación por el rescate", "no me consta que Ábalos o Koldo García recibiesen contraprestaciones", "no les entregué 500.000 euros por el rescate".

La defensa no preguntó al testigo si fue su padre, Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, el que entregó ese dinero a Koldo en su chalé de Puerta de Hierro. Eso es lo que aseguran las empresarias Carmen Pano y Leonor González Pano que les dijo Aldama. Aunque éste, como resaltó ayer su abogado, José Antonio Choclán, "no ha realizado esa afirmación".

La abogada de la acusación popular Sara Sotelo intentó _infructuosamente_ ir por esa vía cuando preguntó "¿se reunió usted con su padre y Koldo García en el Ministerio?". "Con Koldo nunca nos hemos reunido en el Ministerio", dijo Javier Hidalgo. "¿Y en algún otro lugar?", insistió la letrada. "No lo recuerdo", manifestó el testigo.

La esperada comparecencia de Javier Hidalgo, que no había declarado ante el instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, se completó con una rebaja del papel de Aldama en el logro del rescate y con un énfasis en que fue Economía (Nadia Calviño), más que Transportes, la que intervino en esa operación, que el testigo calificó como "el préstamo que con peores condiciones se ha dado en el mundo entero",

- ¿Correspondían a Aldama las gestiones en Transportes para conseguir el rescate?, quiso saber el fiscal Alejandro Luzón.

- No. Aldama trabajaba con todo el equipo, que era muy amplio. Participaba también en la parte institucional y lo único que hacía era ser un canal de comunicación con los diferentes Ministerios, no solo con el Ministerio de Transportes. Pero quien más intervino fue Economía con la Sepi.

Hidalgo restó trascendencia a una "nota de prensa" favorable al rescate de Air Europa que difundió Transportes a petición de Aldama el 8 de agosto de 2020.

El fiscal sostiene que esa nota, en la que se anticipaba la posición favorable del Gobierno al rescate de Air Europa y se expresaba el progreso de las gestiones, tuvo "un alto valor estratégico" para la aerolínea porque "vino a tranquilizar a sus acreedores".

El 7 de agosto de 2020, José Luis Ábalos adelantó por WhatsApp a Koldo García la transcripción literal de la nota. Koldo la remitió a Aldama y éste a Javier Hidalgo, que no contestó.

"Ni conozco esa nota ni la pedimos", ha dicho en el Supremo Hidalgo, que ha dicho que noticias de prensa con ese contenido hubo durante todo el verano de 2020.

"Nosotros sí pedimos un documento oficial de la Sepi que se hizo el 9 septiembre, en español y en inglés, para que lo pudiéramos enseñar a nuestros acreedores diciendo que el proceso ya estaba en marcha", ha añadido.

Parte final de la carta de la Sepi a Air Europa hallada en el móvil de Koldo García.

La UCO encontró en el móvil de Koldo García el borrador de esa carta, enviado por Ábalos el mismo 9 de septiembre.