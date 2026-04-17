El informe que Leire Díez hizo a Zarrías sobre Villarejo: "Muchas páginas, todo información pública y no demostró nada"
El exconsejero andaluz tuvo en nómina en su lobby a la 'fontanera' del PSOE durante cuatro meses. Investigó si el excomisario estuvo detrás del 'caso ERE'.
Más información: Zarrías dice al juez que pagó 16.000 euros a Leire Díez para investigar si Villarejo estuvo detrás del 'caso ERE'
Las claves
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Gaspar Zarrías pagó 16.000 euros a Leire Díez por un informe sobre la supuesta implicación de Villarejo en el caso ERE, basado solo en información pública.
El informe elaborado por Díez no logró demostrar la tesis de que el excomisario Villarejo estuvo detrás del inicio del caso ERE en 2011.
El juez investiga a Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, y a Zarrías como testigo por su contratación en la consultora Zaño.
Zarrías aseguró que el encargo del informe buscaba conocer la verdad sobre el caso ERE, no para usarlo en recursos judiciales.
El exconsejero andaluz del PSOE Gaspar Zarrías pagó 16.000 euros a Leire Díez por la elaboración de un informe con "muchas páginas", datos obtenidos de fuentes de acceso público y que "no logró demostrar" la tesis pretendida: que el comisario jubilado José Manuel Villarejo estuvo detrás del caso ERE.
Así lo detalla el propio Zarrías en conversación con EL ESPAÑOL, unas horas después de haber sido interrogado como testigo por el juez Arturo Zamarriego.
Este magistrado investiga a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Indaga en las supuestas maniobras de la mujer para tratar de desbaratar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
Y, como desveló EL ESPAÑOL, Zarrías, una vez fuera de la política, tuvo en nómina a Díez en 2024 en su lobby, llamada Zaño Sociedad Consultora SL. Por ello, el juez Zamarriego le citó como testigo en esta causa.
Ante el juez, Zarrías, que fue condenado por el caso ERE y, posteriormente, el Tribunal Constitucional (TC) anuló su condena, detalló que pagó 4.000 euros mensuales a la fontanera desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2024.
En ese periodo, Leire Díez investigó si Villarejo estuvo detrás de la apertura de aquella causa judicial, que supuso un terremoto en la política tanto andaluza como nacional.
El caso ERE conllevó, por ejemplo, una condena de cárcel, por prevaricación y malversación, para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, del PSOE.
Así lo impuso la Audiencia Provincial de Sevilla. El Constitucional, no obstante, la anularía después.
Con Zarrías pasó algo similar: un TC dividido tumbó su condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Aquello ocurrió en julio de 2024, el segundo mes en el que Leire Díez prestaba sus servicios a Zaño Sociedad Consultora SL.
No obstante, en conversación con este periódico, Zarrías defiende que no encargó la elaboración del informe sobre Villarejo a la fontanera para usarlo en su recurso de amparo ante el TC, presenado mucho antes.
Buscaba, según asegura, conocer "la verdad" tras el caso ERE. No obstante, su gozo en un pozo. Como él mismo admite por teléfono, la investigación de Díez no pudo implicar a Villarejo en el germen de esta causa judicial, que arrancó en 2011.
El exconsejero andaluz entregó este jueves al juez Zamarriego un pendrive con dicho dosier. "Tiene muchas páginas. Todo, información pública", detalla a EL ESPAÑOL. "Y no, no logró demostrar lo de Villarejo," admite al otro lado del teléfono.
Ante el juez
Zarrías explicó este jueves ante el juez que conoció a Leire Díez en 2021. Ella le llamó por teléfono y se le presentó como "periodista" —estudió Periodismo— y como "militante del PSOE", ya que estaba afiliada al partido.
Ya en ese año, según su testimonio, Díez le explicó que estaba investigando al excomisario Villarejo, para lo que Zarrías le facilitó "documentos y sentencias".
Tres años después, la acabaría contratando.
"Nos veíamos, normalmente, en una cafetería delante de mi despacho", detalló el expolítico, sobre su relación laboral con Leire Díez. "Al tratarse de un tema tan específico, lo llevaba yo, no ningún empleado [de Zaño]", precisó.
Asimismo, detalló que la mujer no contó con una cuenta de correo electrónico corporativa del lobby. "Tampoco hubo intercambio de e-mails", indicó.
"Viajes, dietas y demás... Todo eso entraba en su sueldo, de 4.000 euros mensuales", matizó. "No era un trabajo de oficina, era un tema reservado", insistió, sobre el rol de la mujer.
Interrogado por los motivos que le llevaron a cerrar su consultora —lo hizo en diciembre de 2025—, el exconsejero aludió ante el juez a su próxima jubilación, a compromisos familiares y se desvinculó del PSOE y de los supuestos delitos investigados en esta causa judicial.