El informe que Leire Díez hizo a Zarrías sobre Villarejo: "Muchas páginas, todo información pública y no demostró nada"

Zarrías aseguró que el encargo del informe buscaba conocer la verdad sobre el caso ERE, no para usarlo en recursos judiciales.

El juez investiga a Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, y a Zarrías como testigo por su contratación en la consultora Zaño.

El informe elaborado por Díez no logró demostrar la tesis de que el excomisario Villarejo estuvo detrás del inicio del caso ERE en 2011.

Gaspar Zarrías pagó 16.000 euros a Leire Díez por un informe sobre la supuesta implicación de Villarejo en el caso ERE, basado solo en información pública.

El exconsejero andaluz del PSOE Gaspar Zarrías pagó 16.000 euros a Leire Díez por la elaboración de un informe con "muchas páginas", datos obtenidos de fuentes de acceso público y que "no logró demostrar" la tesis pretendida: que el comisario jubilado José Manuel Villarejo estuvo detrás del caso ERE.

Así lo detalla el propio Zarrías en conversación con EL ESPAÑOL, unas horas después de haber sido interrogado como testigo por el juez Arturo Zamarriego.

Este magistrado investiga a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Indaga en las supuestas maniobras de la mujer para tratar de desbaratar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Y, como desveló EL ESPAÑOL, Zarrías, una vez fuera de la política, tuvo en nómina a Díez en 2024 en su lobby, llamada Zaño Sociedad Consultora SL. Por ello, el juez Zamarriego le citó como testigo en esta causa.

Ante el juez, Zarrías, que fue condenado por el caso ERE y, posteriormente, el Tribunal Constitucional (TC) anuló su condena, detalló que pagó 4.000 euros mensuales a la fontanera desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de 2024.

En ese periodo, Leire Díez investigó si Villarejo estuvo detrás de la apertura de aquella causa judicial, que supuso un terremoto en la política tanto andaluza como nacional.

El caso ERE conllevó, por ejemplo, una condena de cárcel, por prevaricación y malversación, para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, del PSOE.

Así lo impuso la Audiencia Provincial de Sevilla. El Constitucional, no obstante, la anularía después.

Con Zarrías pasó algo similar: un TC dividido tumbó su condena a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Aquello ocurrió en julio de 2024, el segundo mes en el que Leire Díez prestaba sus servicios a Zaño Sociedad Consultora SL.

No obstante, en conversación con este periódico, Zarrías defiende que no encargó la elaboración del informe sobre Villarejo a la fontanera para usarlo en su recurso de amparo ante el TC, presenado mucho antes.

Buscaba, según asegura, conocer "la verdad" tras el caso ERE. No obstante, su gozo en un pozo. Como él mismo admite por teléfono, la investigación de Díez no pudo implicar a Villarejo en el germen de esta causa judicial, que arrancó en 2011.

El exconsejero andaluz entregó este jueves al juez Zamarriego un pendrive con dicho dosier. "Tiene muchas páginas. Todo, información pública", detalla a EL ESPAÑOL. "Y no, no logró demostrar lo de Villarejo," admite al otro lado del teléfono.

Ante el juez