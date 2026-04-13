El principal investigador del 'caso Kitchen' identifica a Rajoy bajo los alias 'El Asturiano' y 'El Barbas' que usaba Villarejo

El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, fue captado como informante por Villarejo a cambio de 2.000 euros mensuales de fondos reservados.

El inspector sostiene que la supuesta operación parapolicial contra Bárcenas fue coordinada con conocimiento de Rajoy y del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Villarejo utilizaba estos apodos para referirse a Rajoy en conversaciones grabadas y en sus agendas, según declaró el inspector en el juicio.

El inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos identificó a Mariano Rajoy como 'El Barbas' y 'El Asturiano' en el caso Kitchen.

El principal inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de Policía que investigó el caso Kitchen ha identificado a Mariano Rajoy con los apodos de El Barbas y El Asturiano.

Así se ha pronunciado este lunes el agente —el inspector jefe con número 111.470—, interrogado como testigo durante su declaración en la tercera sesión de este juicio, que versa sobre el supuesto espionaje parapolicial contra Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Según ha señalado, con estos dos apodos, de forma indistinta, se refería al entonces presidente del Gobierno uno de los principales acusados de este juicio, el excomisario José Manuel Villarejo.

Este último, en una conversación con el abogado Javier Iglesias (apodado El Largo), que grabó subrepticiamente, así se refiere al entonces jefe del Ejecutivo. En aquella charla, Villarejo le solicitó a El Largo que transmita presión a El Asturiano debido a un conflicto en el seno de la Policía.

Y en las agendas de Villarejo, en en día posterior a dicha reunión, aparece anotado que Iglesias "mandó mensaje a Raj" (sic). Esas tres letras coinciden con las primeras del apellido Rajoy.

Éste y otros extremos llevaron al inspector a concluir que Rajoy era apodado por Villarejo de esta manera.

De hecho, en un informe sobre el supuesto espionaje a Bárcenas, el inspector jefe ya expuso que, en base a varios audios grabados por Villarejo, la supuesta operación parapolicial contra el extesorero del PP fue coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, "con conocimiento de El Asturiano y de El Largo".

"No es cosecha propia. Es reflejo de lo que dicen esos archivos de audio", ha reiterado este lunes el testigo.

De hecho, ha recordado que Villarejo, en otra conversación, también grabada de forma subrepticia por él, mencionó la Operación Kitchen e indicó: "Yo podía estar preso".

El inspector jefe ha subrayado este lunes que en esa charla, Villarejo menciona a Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad también acusado en este juicio. "Y dice que si se llega hasta él, él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta El Barbas, a El Asturiano".

"Habla del presidente del Gobierno", ha indicado el inspector jefe. "Llega un momento [de la conversación] en el que [Villarejo] le explica literalmente [a su interlocutor] que El Asturiano es el mote que tienen para referirse a Rajoy", ha agregado.

Por otro lado, el inspector jefe ha recordado que existen pruebas sólidas de que Villarejo logró captar a Sergio Ríos, el entonces chófer de Bárcenas, como informante para la supuesta trama parapolicial. A cambio, le pagó 2.000 euros al mes provenientes de fondos reservados.

El testigo también ha señalado que la presunta participación de Villarejo en este episodio es diferente a los encargos que el excomisario recibía de empresas y clientes particulares; por los que también ha sido juzgado en otras piezas del llamado caso Villarejo, del cual la Kitchen constituye la número 7.

En el supuesto espionaje contra Bárcenas, no existía un cliente privado que pagase a Villarejo. No obstante, el inspector jefe ha señalado que "puede ayudar a explicar por qué" el excomisario "desarrollaba actividad privada sin obstáculos por parte del Ministerio del Interior".

Fue Villarejo, de hecho, quien bautizó a Ríos como cocinero. Kitchen, en inglés, significa cocina. En una ocasión, el excomisario explicó que lo hizo porque el chófer de Bárcenas compartía nombre con el chef Sergi Arola.

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