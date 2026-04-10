Manos Limpias pide desgajarse del resto de acusaciones: sólo atribuye a Begoña Gómez tráfico de influencias y malversación

El resto de acusaciones populares mantienen más delitos contra Gómez, como corrupción y apropiación indebida.

Manos Limpias solicita el archivo de la causa para Cristina Álvarez, asesora en Moncloa.

La organización solo atribuye a Begoña Gómez los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Manos Limpias, la organización que inició el llamado caso Begoña, ha solicitado desgajarse del resto de acusaciones populares de esta causa.

Lo ha hecho después de haber solicitado ya, la pasada semana, el archivo de este procedimiento para una de las investigadas: Cristina Álvarez, la principal asesora en la Moncloa de Begoña Gómez.

Álvarez está siendo investigada por un supuesto delito de malversación. Por su parte, Gómez lo está por este último y por otros cuatro más: corrupción en los negocios privados, tráfico de influencias, apropiación indebida e instrusismo profesional.

En un escrito fechado este viernes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Manos Limpias también señala que discrepa de los ilícitos penales que se están investigando en este procedimiento.

Tan sólo atribuye a la esposa de Pedro Sánchez los supuestos ilícitos de malversación y de tráfico de influencias.

Por ello, sumado a que es la única acusación que pide el archivo de la causa para Álvarez, solicita al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid desgajarse del resto de acusaciones populares. Por el momento, toda ellas están unificadas, bajo la dirección letrada de Hazte Oír.

El resto de acciones populares son los partidos Vox y Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.

Por su parte, en el mencionado escrito, los abogado de Manos Limpias, Víctor Soriano e Inmaculada Yáñez, exponen que, a su juicio, no existen indicios de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional.

Y esos son tres de los cinco delitos que el juez instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, atribuye a la principal investigada en esta causa, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Es decir, Manos Limpias sólo pretende acusar a Begoña Gómez dos supuestos delitos: malversación y tráfico de influencias.

De hecho, la investigación de la supuesta apropiación indebida y del intrusismo profesional se deriva de una querella interpuesta, una vez abierta la causa, por Hazte Oír, que acusa a la esposa de Sánchez de haberse quedado con un software que fue desarrollado para la cátedra que co-dirigió en la Universidad Complutense.

"Con radical discrepancia jurídica", los letrados Soriano y Yáñez sostiene que, "de los hechos objeto de la instrucción, no es ni remotamente posible inferir la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional".

Debido a ésta y a la anterior discrepancia —que Manos Limpias es la única acusación popular que, en línea con la Fiscalía, solicita el archivo para Álvarez— la organización, que fue la primera en presentar la denuncia que dio origen al caso, solicita constituirse como una acusación independiente.

El escrito insta a Peinado a constituir un segundo bloque de acusaciones populares, liderado por Manos Limpias y al que podrían adherirse otras acciones que compartan su visión de esta causa, que, de momento, tan sólo defiende la organización presidida por Miguel Bernad.