Tres mujeres contra Ábalos: Jésica y las directivas de Ineco y Tragsatec apuntalan el 'enchufe' a costa de los fondos públicos

El fiscal pide cinco años de prisión para José Luis Ábalos y cuatro para su asistente Koldo García por malversación de fondos públicos en este caso.

Directivas de Ineco y Tragsatec confirmaron que Jésica no completó procesos habituales de selección y que se le asignó el puesto por su relación con el entorno del ministro.

Rodríguez admitió haber cobrado 44.000 euros como auxiliar administrativa y residir en una vivienda de lujo cuyo alquiler era pagado por un empresario vinculado a un socio de Víctor de Aldama.

Jésica Rodríguez declaró ante el Tribunal Supremo que fue contratada en Ineco y Tragsatec, empresas públicas, sin realizar ningún trabajo efectivo y que Ábalos conocía la situación.

"Ábalos estaba al tanto de todo. Era conocedor de que yo no iba a trabajar, pero no se metía". Jésica Rodríguez, la mujer que tuvo una relación sentimental con José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes del primer Gobierno de Pedro Sánchez, a la que 'enchufó' en dos empresas públicas, facilitó una vivienda de lujo en el centro de Madrid, llevó a viajes oficiales y colmó de regalos, le crucificó ayer en el Tribunal Supremo en una declaración contra la que la defensa apenas si pudo hacer otra cosa que tratar de descalificarla en el plano personal.

Chocó escuchar en el solemne salón de plenos del Tribunal preguntas del tenor de "¿no es usted una captación que propicia Victor de Aldama para Ábalos? ¿es cierto que se dedica a la prostitución?".

La cuestión tiene poco o nada que ver con los hechos presuntamente delictivos que se dilucidan en el primer juicio al otrora poderoso dirigente del PSOE. Pero el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, permitió que el defensor, Mariano Turiel, "reformulara" la pregunta en medio de las protestas del letrado de la acusación popular, Alberto Durán.

La declaración de Jésica en el Supremo.

El abogado recurrió entonces al eufemismo: "¿Su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo?".

Jésica no perdió la calma: "Yo le contesto. No. Soy dentista y estoy colegiada".

- Pero en 2019 no era dentista, estaba estudiando, insistió el defensor

- En 2019 era azafata de imagen.

La imagen de la examante de Ábalos fue lo que no se pudo ver en el circuito interno de retransmisión del juicio. Fue la única testigo a la que no se enfocó de cara mientras declaraba.

Hasta que llegó ese momento, Jésica permaneció durante varias horas en los pasillos del alto tribunal, parapetada detrás de unas gafas y una mascarilla negras. Aunque había sido citada por la mañana, no declaró hasta las 15:30 horas de la tarde.

Los acusadores vieron reforzada su tesis de que tanto Ábalos como su asistente, Koldo García, cometieron malversación de fondos públicos por hacer que Jésica fuera contratada primero en Ineco y luego en Tragsatec sin trabajar un solo día en ninguna de las dos empresas públicas.

Solo por este cargo el fiscal pide para José Luis Ábalos cinco años de prisión y cuatro para García.

"Ábalos me comentó que sería interesante que, mientras estaba estudiando la carrera, trabajara porque me vendría bien para cotizar", ha relatado a preguntas del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.

"No llegué a trabajar en Ineco", admitió. "Tuve una reunión con Joseba García [hermano de Koldo, también empleado en Ineco], me enseñó la oficina chiquitita que tenía en Chamartín, nos tomamos un café, le pregunté qué tenía que hacer, me dijo que nada y me marché. Koldo me había dicho que estaba bajo la tutela de Joseba".

Jésica hacía telemáticamente algunos partes de trabajo y el propio Joseba le hacía "otros muchos".

Pero en Tragsatec ni siquiera hizo partes. "Es que del momento Tragsatec no tengo recuerdos. Le puedo decir los colores de la plataforma de partes de Ineco, pero no recuerdo la de Tragsatec", ha indicado.

Rodríguez, que ha asegurado que ni siquiera sabía que Ineco y Tragsatec eran sociedades públicas, cobró un total de 44.000 euros como supuesta auxiliar administrativa.

- Entonces usted cobraba y no iba a trabajar, resumió Turiel

- Cobraba y estaba a la espera de que Koldo o Joseba me dijeran lo que tenía que hacer, respondió.

Durante su relación con Ábalos, Jésica residió en una vivienda de lujo en el edificio Torre de Madrid, en la Plaza de España. Las acusaciones sostienen que el alquiler, a razón de 2.700 euros mensuales, lo pagó un empresario socio de Víctor de Aldama, Luis Alberto Escolano, lo que éste confirmó ayer.

"Yo pensaba que lo pagaba Ábalos, lo mismo que los billetes de viajes o las comidas, pero no hacía ese tipo de preguntas", manifestó Jésica.

Otras dos mujeres apuntalaron la tesis acusatoria.

Ana Araceli Arigita, responsable de selección del personal temporal de Ineco, confirmó que Jésica Rodríguez no llegó a terminar el proceso habitual de reclutamiento que se sigue en la empresa pública de ingeniería.

Manifestó que no recuerda la contratación de Jésica porque en su caso no se llegó a terminar el proceso de selección, que incluía la realización de entrevistas, valoración de los requisitos del puesto y verificación de la experiencia del candidato.

Aunque efectivamente fue fichada, esa contratación no pasó por la responsable de selección.

"No sé quién decidió que el proceso habitual no se siguiera", dijo.

"Un canteo a nivel top"

Virginia Barbancho, la responsable de proyectos en Tragsatec a la que correspondía controlar el trabajo de Jésica Rodríguez, aseguró que cuando la ficharon le dijeron que era "la sobrina de Koldo, un asesor del ministro".

A ella no le preocupó esa circunstancia porque Jésica cumplía los requisitos para ser auxiliar administrativa en un proyecto que Tragsatec realizaba para Adif.

El responsable de ese proyecto en Adif, Ignacio Zaldívar, le dijo tiempo después que era "sobrina del ministro", lo que ya le empezó a preocupar porque ella no había conseguido que Jésica rellenara sus partes de trabajo.

"Veo periódicamente que ella no ficha. Me dice que tiene problemas informáticos, le mando a un informático para que lo arregle, sigue sin fichar, se lo digo a Ignacio Zaldívar y me ignora",declaró ayer Barbancho.

Al cabo de un tiempo, la llamó Zaldívar. "Me dice que le han dicho de la presidenta de Adif [Isabel Pardo de Vera] que dejara en paz a Jésica. 'Olvídate de ella', me dice", ha declarado.

Barbancho abandonó poco después ese puesto. Cuando su sucesor supo que había una persona relacionada con el ministro y que no trabajaba le escribió "esto es un canteo a nivel top".