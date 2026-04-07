La primera jornada del juicio al exministro Ábalos aflora pagos en metálico también al hermano de Koldo García

Jessica Rodríguez, amante de Ábalos, fue contratada en Ineco sin cumplir el proceso de selección y cobró más de 34.000 euros sin trabajar.

El proceso investiga contratos millonarios de mascarillas y supuestos sobornos a cambio de gestiones a favor del empresario Víctor de Aldama.

Joseba García declaró haber recogido sobres con dinero en la sede del partido, entregándolos luego a su hermano o la esposa de este.

El juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos revela que también el hermano de Koldo García recibió pagos en metálico del PSOE.

La primera jornada del juicio oral contra el exministro y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos ha permitido conocer que no solo él; su asistente, Koldo García, y la esposa de éste, Patricia Uriz, recibían pagos en metálico del partido: también los percibió el hermano de éste, Joseba García.

"Fui dos veces a Ferraz. Me identificaba con el DNI, pasaba el escáner, decía que había quedado con Celia, subía y ella me daba el sobre con el dinero", ha manifestado Joseba García esta mañana ante la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Su presidente, Andrés Martínez Arrieta, y seis magistrados juzgan desde este martes a Ábalos por presuntos delitos de organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y uso de información privilegiada en provecho propio.

La adjudicación de millonarios contratos de mascarillas a una empresa escogida por Víctor de Aldama y la realización de gestiones a favor de este empresario, presuntamente a cambio de sobornos, son los hechos que las acusaciones tendrán que probar.

Junto a Ábalos están acusados Koldo García y el propio Aldama. Pero la colaboración de éste con la Justicia le ha valido una menor petición de pena por parte de las acusaciones: siete años de cárcel frente a los 24 años de Ábalos y 19 años y medio para García pide el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Las acusaciones populares, encabezadas por el abogado del PP Alberto Durán, elevan a 30 años de cárcel la petición de pena para el exministro y su asistente.

Los tres acusados no están en un banquillo, sino sentados en estrados justo detrás de sus abogados. Un policía separa a Aldama de Ábalos y García, estos sí uno junto al otro. Pero apenas hablan entre ellos y, desde luego, no se dirigen en absoluto al empresario que les señala -y se autoincrimina- como corruptos.

Llamativamente, ha sido a raíz de preguntas de la abogada de la defensa Leticia de la Hoz cuando Joseba García ha admitido que él también fue a recibir sobres con dinero en metálico a la sede del PSOE.

El testigo no ha especificado cuál era su relación con el partido ni por qué iba él a recoger fondos que, según ha dicho, entregó a su hermano o a la mujer de este.

Como en el caso de Koldo, era la empleada del PSOE Celia Rodríguez la que daba los sobres.

Rodríguez ya declaró ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, como encargada de entregar fondos a Ábalos por gastos en los que incurría como secretario de organización, supuestamente adelantados por él.

Pero el testimonio abunda en el descontrol de los pagos en metálico del PSOE que ya se puso de manifiesto durante la instrucción de la causa.

De hecho, Puente acabó enviando la información sobre esos pagos a la Audiencia Nacional por si encubren operaciones de blanqueo de fondos ilícitos, lo que actualmente investiga el juez Ismael Moreno.

La última testigo de la mañana ha sido Ana Araceli Arigita, responsable de selección del personal temporal de Ineco.

Arigita ha confirmado que Jessica Rodríguez no llegó a terminar el proceso habitual de reclutamiento que se sigue en la empresa pública de ingeniería.

Jessica Rodríguez fue contratada en Ineco, entidad dependiente del Ministerio de Transportes, entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Cobró 34.477 euros de dinero público sin trabajar ni un día, según los escritos de acusación, que ven en ello un delito de malversación de fondos públicos.

Jessica era entonces amante del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Las acusaciones atribuyen a éste y a su asistente, Koldo García, la contratación irregular de esta mujer, a la que se espera esta tarde en el Tribunal Supremo para que comparezca como testigo.

A preguntas del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y del letrado de la acusación popular Alberto Durán, Arigita ha manifestado que no recuerda la contratación de Jessica porque en su caso no se llegó a terminar el proceso de selección, que incluía la realización de entrevistas, valoración de los requisitos del puesto y verificación de la experiencia del candidato.

En el caso de Jessica Rodríguez, se agendó una entrevista para el 27 de febrero de 2019 que no se llegó a celebrar. Con la entonces pareja sentimental del ministro no se cumplimentaron los pasos del proceso selectivo y, aunque efectivamente fue contratada, esa contratación no pasó por la responsable de selección.

La testigo ha manifestado que no sabe quién decidió que el proceso habitual no se siguiera.

A preguntas del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha indicado que para ser auxiliar administrativo con carácter temporal no se suele pedir titulación académica pero sí el manejo de herramientas informáticas. Durante la instrucción se ha comprobado que Jessica tenía dificultades para saber cómo rellenar los formularios informáticos con los partes de trabajo.

Al final se los hacía Joseba García, hermano del acusado Koldo, presuntamente con datos falsos sobre el horario completado y días trabajados.