El chófer de Bárcenas renuncia a que Marlaska testifique en el juicio de 'Kitchen': el ministro iba a hacerlo por escrito

Sergio Ríos fue captado como informante en la trama parapolicial que presuntamente espió a Bárcenas y posteriormente logró convertirse en policía tras un polémico proceso.

El excomisario Villarejo apodó a Sergio Ríos como "cocinero" o "K2", y la investigación sostiene que recibió unos 50.000 euros de fondos reservados por su colaboración.

Marlaska iba a declarar por escrito, opción que la ley permite a ministros y al presidente del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos, ex chófer de Luis Bárcenas, ha renunciado a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, testifique en el juicio del caso Kitchen.

La defensa de Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas, ha renunciado a que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, testifique en el juicio del caso Kitchen, en el que se aborda el supuesto espionaje al extesorero del PP.

Al ser miembro del Gobierno, Marlaska, tal y como solicitó, iba a hacerlo por escrito.

Como adelantó EL ESPAÑOL, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le había concedido esta posibilidad, que la ley contempla para los ministros y para el presidente del Gobierno.

Por ello, este tribunal requirió a la defensa de Ríos el listado de preguntas que el titular de Interior debía responder por escrito.

No obstante, el actual abogado del exchófer, Javier Ignacio Navarro, ha comunicado en las últimas horas a la Audiencia Nacional que renuncia a la testifical de Marlaska.

La declaración del ministro había sido pedida, no obstante, por el anterior letrado de Ríos, Javier Vasallo. Estaba prevista para el próximo 11 de mayo. Finalmente, no se producirá.

Curiosamente, Grande-Marlaska fue magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, además de juez instructor en el mismo organismo.

Pero, en 2018, cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno tras desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa, Marlaska se convirtió en ministro.

Así las cosas, el bilbaíno pasó a ser —obviando la breve estapa de Juan Ignacio Zoido al frente de Interior— sucesor de Jorge Fernández Díaz, uno de los principales acusados del caso Kitchen.

Zoido también está citado a declarar como testigo en este juicio. Lo hará —en su caso, presencialmente— el próximo 23 de abril.

Sergio Ríos

Según se desprende de la investigación del caso Kitchen, la supuesta trama parapolicial que espió a Bárcenas captó a Sergio Ríos como informante, a cambio de 2.000 euros mensuales procedentes de fondos reservados y de una pistola.

También, a cambio de la promesa de que el entonces chófer de la familia Bárcenas se convertiría en policía, lo que acabó sucediendo en 2017, tras un polémico proceso de oposición en el que quedó en el penúltimo lugar de su promoción. De los 254 aprobados en su convocatoria, Ríos ocupó la plaza 253.

Fue el excomisario José Manuel Villarejo, otro de los acusados en el caso Kitchen —término que significa cocina en inglés—, quien apodó a Ríos como "cocinero" o "K2", a modo de nombre en clave.

Una vez, Villarejo señaló que le puso este apodo porque compartía nombre con el cocinero Sergi Arola. En otra ocasión, señaló que lo hizo debido a que la función supuestamente encomendada al chófer no era otra que acceder a los detalles del día a día de los Bárcenas.

De acuerdo con la investigación del caso Kitchen, Sergio Ríos habría cobrado unos 50.000 euros procedentes de fondos reservados del Estado, desde que fue fue, supuestamente, captado por la trama parapolicial en 2013.

Existen audios, grabados de forma subrepticia por Villarejo, que recogen sus conversaciones con Ríos.

"Tú vas a tener un sueldo todos los meses de 2.000 pavos para tus gastos... Esto es un tema de Estado", se oye decir al excomisario en uno de esos clips.

"Lo importante es lo que el tío [Bárcenas] tenga escondido. Tenemos que saber dónde guarda los pinchos [pendrives] y los papeles que puedan hacer daño", dice, en otro momento.