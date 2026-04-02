Marlaska aprovecha su cargo de ministro para no acudir al juicio del 'caso Kitchen' y testificar por escrito y sin repreguntas

Sergio Ríos, uno de los protagonistas de la trama, habría cobrado 50.000 euros en fondos reservados y recibió una plaza en la Policía tras colaborar como informante.

El 'caso Kitchen' investiga una presunta trama parapolicial destinada a espiar a Luis Bárcenas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, involucrando fondos reservados y diversos cargos policiales.

El tribunal ha aceptado la petición de Marlaska, permitiendo que responda solo a las preguntas enviadas previamente por la defensa de Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declarará por escrito en el juicio del 'caso Kitchen', evitando así comparecer presencialmente y repreguntas.

El actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declarará por escrito en el juicio del caso Kitchen.

En este procedimiento judicial, un juez de la Audiencia Nacional investigó el supuesto dispositivo parapolicial orquestado cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y destinado a espiar a Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Fue la defensa de uno de los acusados, Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, la que solicitó que Marlaska declarase en el juicio. Y así lo aceptó el tribunal, que fijó su declaración para el próximo 11 de mayo.

Pero el ministro, en un escrito fechado el pasado 24 de marzo, solicitó declarar por escrito.

La ley se lo permite a los miembros del Gobierno —presidente del Ejecutivo y sus ministros— cuyas testificales versen sobre hechos conocidos por razón de su cargo. Esta posibilidad es aplicable tanto durante las instrucciones (investigaciones judiciales) como para un juicio.

Ahora, tal y como consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechada este miércoles, el tribunal accede a la petición del ministro. Y requiere a la defensa de Ríos el listado de preguntas para él.

"Las preguntas deberán ser sencillas e inteligibles", advierte la resolución.

Resolución del 'caso Kitchen' que permite a Marlaska declarar por escrito.

Marlaska se ahorra así su fotografía declarando ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. Y esquiva también las repreguntas a su testimonio.

Curiosamente, el hoy ministro fue magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, además de juez instructor en el mismo organismo.

Pero, en 2018, cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno tras desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa, Marlaska se convirtió en ministro.

Se convirtió así —obviando la breve estapa de Juan Ignacio Zoido al frente de Interior— en sucesor de Jorge Fernández Díaz, uno de los principales acusados del caso Kitchen.

Zoido también está citado a declarar como testigo en este juicio. Lo hará —en su caso, presencialmente— el próximo 23 de abril.

Sergio Ríos

Según se desprende de la investigación del caso Kitchen, la supuesta trama parapolicial captó a Sergio Ríos como informante, a cambio de 2.000 euros mensuales procedentes de fondos reservados y de una pistola.

También, a cambio de la promesa de que el entonces chófer de la familia Bárcenas se convertiría en policía, lo que acabó sucediendo en 2017, tras un polémico proceso de oposición en el que quedó en el penúltimo lugar de su promoción. De los 254 aprobados en su convocatoria, Ríos ocupó la plaza 253.

Fue el excomisario José Manuel Villarejo, otro de los acusados en el caso Kitchen —término que significa cocina en inglés—, quien apodó a Ríos como "cocinero" o "K2", a modo de nombre en clave.

En una ocasión, Villarejo señaló que le pudo este apodo porque compartía nombre con el cocinero Sergi Arola. En otra ocasión, señaló que lo hizo debido a que la función supuestamente encomendada al chófer no era otra que acceder a los detalles del día a día de los Bárcenas.

De acuerdo con la investigación del caso Kitchen, Sergio Ríos habría cobrado unos 50.000 euros procedentes de fondos reservados del Estado, desde que fue fue, supuestamente, captado por la trama parapolicial en 2013.

Existen audios, grabados de forma subrepticia por Villarejo, que recogen sus conversaciones con Ríos.

"Tú vas a tener un sueldo todos los meses de 2.000 pavos para tus gastos... Esto es un tema de Estado", se oye decir al excomisario en uno de esos clips.

"Lo importante es lo que el tío [Bárcenas] tenga escondido. Tenemos que saber dónde guarda los pinchos [pendrives] y los papeles que puedan hacer daño", dice, en otro momento.

Ahora bien, al inicio del juicio a la trama Kitchen, que comienza el próximo lunes, día 6, es probable que más de una defensa trate de impugnar estos audios como prueba.