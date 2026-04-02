El juez cita como investigado al exjefe de redes de Vox el 9 de abril tras ser denunciado por agresión sexual a un menor

La denuncia incluye capturas de chats y testimonios sobre el comportamiento de Esteban, incluyendo presuntos comentarios sobre la orientación sexual del denunciante.

Esteban niega los hechos, dimitió de su cargo en Vox y anunció que pediría la baja como militante para no perjudicar al partido.

La denuncia, presentada en diciembre de 2023, relata tocamientos no consentidos y conversaciones de WhatsApp con contenido sexual entre Esteban y el denunciante, que entonces era menor.

El exjefe de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha sido citado a declarar como investigado el 9 de abril por un presunto delito de agresión sexual a un menor.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha citado a declarar, para el próximo 9 de abril, a Javier Esteban, quien, hasta el pasado diciembre, era el gestor de las redes sociales de Vox.

Este joven, nacido en 1998, está siendo investigado por un supuesto delito de agresión sexual contra un menor.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el juez Marcelino Sexmero ya tomó declaración, el pasado 4 de marzo, al denunciante, un varón de 18 años que asegura que Esteban le realizó tocamientos indeseados cuando aún era menor.

Este periódico tuvo acceso a la denuncia que la supuesta víctima presentó el pasado 12 de diciembre en una comisaría de Policía Nacional. En ella se relata que la supuesta agresión sexual habría ocurrido en 2023.

El denunciante narraba que conoció a Esteban aquel año. Y que, debido a la insistencia de éste, quedó con él para conocerle en persona.

"Me acompañó [a casa], acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento", se lee en la denuncia.

El joven de 18 años también aportó a la Policía varios folios con las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre ambos.