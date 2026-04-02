El juez cita como investigado al exjefe de redes de Vox el 9 de abril tras ser denunciado por agresión sexual a un menor
El juez Marcelino Sexmero ya tomó declaración, el pasado 4 de marzo, al denunciante, un varón de 18 años que asegura que Javier Esteban le realizó tocamientos indeseados cuando aún era menor.
Más información: Un joven denuncia al gestor de redes de Vox por "agresión sexual" cuando era menor: "Me tocó. Me dijo: 'Carne o pescado'"
Las claves
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El exjefe de redes sociales de Vox, Javier Esteban, ha sido citado a declarar como investigado el 9 de abril por un presunto delito de agresión sexual a un menor.
La denuncia, presentada en diciembre de 2023, relata tocamientos no consentidos y conversaciones de WhatsApp con contenido sexual entre Esteban y el denunciante, que entonces era menor.
Esteban niega los hechos, dimitió de su cargo en Vox y anunció que pediría la baja como militante para no perjudicar al partido.
La denuncia incluye capturas de chats y testimonios sobre el comportamiento de Esteban, incluyendo presuntos comentarios sobre la orientación sexual del denunciante.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha citado a declarar, para el próximo 9 de abril, a Javier Esteban, quien, hasta el pasado diciembre, era el gestor de las redes sociales de Vox.
Este joven, nacido en 1998, está siendo investigado por un supuesto delito de agresión sexual contra un menor.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el juez Marcelino Sexmero ya tomó declaración, el pasado 4 de marzo, al denunciante, un varón de 18 años que asegura que Esteban le realizó tocamientos indeseados cuando aún era menor.
Este periódico tuvo acceso a la denuncia que la supuesta víctima presentó el pasado 12 de diciembre en una comisaría de Policía Nacional. En ella se relata que la supuesta agresión sexual habría ocurrido en 2023.
El denunciante narraba que conoció a Esteban aquel año. Y que, debido a la insistencia de éste, quedó con él para conocerle en persona.
"Me acompañó [a casa], acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento", se lee en la denuncia.
El joven de 18 años también aportó a la Policía varios folios con las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp entre ambos.
Además, la denuncia incluye un pantallazo que muestra que el perfil oficial de Vox en Instagram (@voxespana) daba like a los stories —publicaciones que sólo permanecen en una cuenta durante 24 horas— colgados por el denunciante.
Al conocerse la presentación de la denuncia, EL ESPAÑOL trató de ponerse en contacto con Javier Esteban para recabar su versión de los hechos. Desde entonces, lo ha intentado en varias ocasiones posteriores. Por el momento, no ha obtenido respuesta.
No obstante, el pasado diciembre, Esteban, en sus redes sociales, negó haber cometido agresión sexual alguna. "En mi vida. Demostraré mi inocencia", se defendió. Pese a ello, dimitió como community manager del partido "para no dañar a Vox".
También anunció que pediría su baja como militante. Al conocerse la presentación de la denuncia, fuentes de Vox la enmarcaron en la guerra abierta que la formación mantiene con la que fue su organización juvenil (oficiosa), denominada Revuelta.
Posteriormente, esas mismas fuentes del partido confiaban en que este procedimiento acabaría archivado.
Esteban, en su publicación en redes sociales del pasado diciembre, también recalcó que los hechos denunciados corresponden al año 2023 y la denuncia contra él se presentó más de dos años después.
Los chats
Tal y como consta en los chats entregados a la Policía —y, ahora, en poder del Juzgado—, en las primeras conversaciones entre Esteban y el joven, el primero no tarda en preguntarle al denunciante su edad.
Éste le responde que nació en el año 2007. "De los pequeños, jaja", le dice. "Ahh, qué joven", reacciona el entonces gestor de las redes de Vox.
"Desde muy pequeño me gusta la política", expresa el más joven de los dos, que fue militante en Revuelta. "Yo empecé a esa edad", expresa el ya ex community manager, quien le pregunta también: "¿Qué vas a querer estudiar cuando termines el insti (sic)?".
Posteriormente, Esteban, tras preguntarle si tiene pareja, propone quedar a su interlocutor y "tomar algo de tranquis (sic)". Como pasan varios días y el encuentro entre ambos no se formaliza, el 26 de noviembre, Esteban insiste varias veces en que ambos se vean.
Finalmente, ambos quedaron el 19 de diciembre de 2023, según consta en la denuncia. "Él me citó en su casa. Como no sabía salir de la estación de metro (...), que estaba en obras, vino a buscarme", relató el denunciante.
"Gracias a eso, no fuimos a su casa, sino a la sede de Vox y, después, a tomar algo. Hablamos de la actualidad política, que era lo que realmente me interesaba y me volvió a preguntar si me gustaban los chicos o las chicas", expresaba la denuncia.
"Contesté que me gustaban las chicas de mi edad. Al despedirnos, él [Esteban] insistió en acompañarme al metro. Yo le dije que no hacía falta. Se puso muy pesado y me acompañó, acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento", narra la denuncia.
"Me hizo sentir muy incómodo. Antes de separarnos, me dijo si podía darme un beso en la boca. Le dije que no", finaliza el relato.
El denunciante también narró a la Policía que Esteban, "en público, se refiere a sus víctimas como sus 'niños'". Y se quejó de que, "estando en una discoteca de Polonia", el pasado 11 de noviembre, varios militantes de Vox le preguntaron si era homosexual.
"Esteban había ido diciendo a otros compañeros que yo era gay, dando a entender que habíamos tenido relaciones íntimas", reprochaba el joven.