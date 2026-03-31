La Justicia investiga al etarra huido Echegaray Achirica, que planeó financiar a ETA creando una granja en África

Se le atribuye participación en atentados de los años 80 y fue responsable de acoger a etarras huidos en varios países, residiendo actualmente en Francia.

Cartas enviadas por Echegaray desde África detallan el plan de financiación y fueron halladas en el ordenador de otro miembro de la cúpula de ETA.

Echegaray Achirica residió más de 30 años en Santo Tomé y Príncipe, donde ideó la creación de una granja para financiar a la banda terrorista ETA.

La Audiencia Nacional investiga a Alfonso Echegaray Achirica, considerado uno de los principales miembros del aparato de acogida de ETA, por integración en organización terrorista.

La Audiencia Nacional investiga al etarra Alfonso Echegaray Achirica, considerado uno de los principales miembros del aparato de acogida de la banda terrorista.

Este subgrupo estaba dedicado a gestionar el alojamiento, la cobertura y el modo de vida de los miembros de ETA fugados de la Justicia española (el denominado colectivo de huidos). Especialmente, en países de Latinoamérica y ciertas zonas de África.

De hecho, Echegaray Achirica —que también habría participado en atentados en los años 80— residió más de tres décadas en Santo Tomé y Príncipe, un pequeño país insular africano que fue colonia portuguesa hasta 1975.

Allí, el etarra vivió hasta 2019 junto a su pareja, Kristiane Etxaluz. Hay constancia de que voló a París ese año.

En los años 90, el Gobierno de Felipe González pactó con el de Santo Tomé y Príncipe el acogimiento de varios miembros de ETA. El acuerdo se ejecutó a cambio de fondos para el archipiélago africano. España tomó esta decisión después de que Argelia dejase de ser el destino predilecto para ello.

A principios de aquella década, y en ese mismo contexto, el espía español Francisco Paesa fue nombrado embajador de la antigua colonia portuguesa ante Naciones Unidas, lo que le permitió disfrutar por unos años de inmunidad diplomática.

Granja para financiar a ETA

La causa judicial en la que está investigado Echegaray Achirica nace de una querella presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace varios meses.

También presentó otra la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia (DyJ), presidida por Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA en el 2000, y, actualmente, diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

Según esta querella, existen unas cartas, enviadas desde Santo Tomé y Príncipe por Echegaray Achirica a la dirección de ETA, en las que el investigado menciona la posibilidad de crear una granja en ese país africano para financiar a la banda terrorista.

Estas misivas fueron halladas en el ordenador de José María Dorronsoro, otro miembro de la cúpula de la banda.

Antes de pisar el archipiélago por primera vez, Echegaray Achirica vivió durante un tiempo, entre 1983 y 1985, en la capital francesa. Después, fue deportado a Quito (Ecuador).

En este último país sólo estuvo un año, hasta el 13 de agosto de 1986, fecha en la que es deportado a Santo Tomé y Príncipe. Actualmente, habría regresado a territorio francés, donde estaría instalado.

En su querella, la asociación de víctimas señala que, durante su estancia en París, el etarra "era el responsable" de proporcionar alojamiento y documentación falsa a los terroristas que estaban a la espera de integrarse en un comando armado.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Francisco de Jorge, le investiga por un supuesto delito de integración en organización terrorista.

Más allá de 2011

Dignidad y Justicia indica que el aparato de acogida habría seguido funcionando más allá de 2011, año en el que ETA anunció el "cese definitivo" de su actividad criminal.

La asociación asegura que este subgrupo, que estaba "plenamente integrado" en la banda terrorista, habría estado funcionando, al menos, hasta 2018.

Echegaray Achirica, en un fotograma del documental. Caminho longe

Según la organización presidida por Portero, Echegaray Achirica era el "responsable del aparato de acogida en Santo Tomé y Príncipe", país del cual solicitó la nacionalidad en 1991.

La asociación de víctimas asegura "tener constancia" de que ha regresado a Europa y de que actualmente vive en Francia.

En 2020, fue presentado en el Festival de Cine de San Sebastián un documental, dirigido por Josu Martínez y Txaber Larreategi, sobre la vida de Achirica y Etxaluz en Santo Tomé.

Bajo el título Caminho Longe (que significa, en portugués, tanto Camino largo como Estar lejos), el film finaliza con el viaje de Echegaray Achirica a París en 2019, tras 34 años instalado en la antigua colonia africana.

La asociación que preside Portero también relata que, como parte de los comandos Txikia y Bizcaia, el investigado habría participado en atentados en los años 80, cometidos contra funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ésta y otras organizaciones de víctimas atribuyen a Echegaray Achirica un ataque ocurrido el 1 de febrero de 1980 en Ispáster (Vizcaya).

En él, seis guardias civiles, de distintas provincias españolas, fueron asesinados. Todos los agentes formaban parte de un convoy policial que custodiaba armas.

Por otro lado, en el año 2011, Echegaray Achirica figuraba, junto a otros 33 etarras, en la lista negra de terroristas que elabora y actualiza el Departamento de Estado de los EEUU.

Natural de Plentzia (Vizcaya) y nacido en 1958, Echegaray Achirica habría huido de España a Francia a finales de 1983. Allí, solicitó el estatus de refugiado político. Luego, fue deportado a Ecuador en 1986 y, después, desde Quito a Santo Tomé y Príncipe.

Esta biografía le convierte en el etarra que más tiempo ha pasado en un destino fuera de España huido de la Justicia. En la última década, ha publicado varios libros sobre su estancia en la isla.

De acuerdo con el relato de Dignidad y Justicia, en 1985, estando en París, se integró en el colectivo de huidos (conocido por sus siglas, en euskera, EIPK).

"La creación del EIPK surge como consecuencia del proceso de deportaciones iniciado en Francia en 1983 y como respuesta de ETA para mantener bajo su disciplina a los huidos que no se encontraban en las estructuras operativas dirigidas a la lucha armada", explica la asociación de víctimas en su querella.

El 13 de junio del año 2013, Echegaray Achirica participó en una rueda de prensa en Bayona (Francia), junto a otros etarras, con el objetivo de presentar "un grupo de interlocución" integrado en el EIPK para el "retorno" a País Vasco de los terroristas huidos.

En su querella, DyJ asegura que existen otros etarras fugados de la Justicia residiendo en terceros países. En concreto, la asociación de víctimas ubica a 18 en Venezuela; a once, en Francia; a cinco, en México y a cuatro, en Cuba. El resto, estarían en Uruguay y Cabo Verde o en territorios, por el momento, desconocidos.