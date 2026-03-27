El Supremo estima una impugnación de García Ortiz y rebaja a 39.000 euros las costas a favor de la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado este martes a su llegada al Supremo. Efe

La tasación, inicialmente establecida en 80.000 euros, aún podría ser inferior tras los informes pedidos a la Abogacia.

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha reducido las costas procesales a pagar a favor de la pareja de Ayuso de 80.000 a 39.000 euros. La reducción se debe a la estimación parcial de la impugnación presentada por García Ortiz y la Fiscalía, que consideraban las costas indebidas y excesivas. Se excluyeron las costas de varios recursos, entre ellos 18 apelaciones, por no haber mala fe o temeridad. El expediente ha sido remitido al Consejo General de la Abogacía Española para que emita el informe preceptivo sobre la tasación de costas.

La letrada de la Administración de Justicia de causas especiales en el Tribunal Supremo ha estimado parcialmente la impugnación por indebidas de la tasación de costas procesales de la causa seguida contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Establecidas inicialmente en 80.000 euros, ahora quedan fijadas en un total de 39.000 euros.

La impugnación se realizó tanto por el abogado del Estado en defensa de García Ortiz, como por la Fiscalía, y se hizo tanto por considerarlas indebidas como excesivas.

La estimación parcial de la impugnación por indebidas, con la consiguiente reducción del importe tanto de la minuta del abogado como del procurador, se debe a la exclusión aceptada por la letrada de la imposición de las costas de diferentes recursos, entre ellos los 18 de apelación resueltos por el Supremo en la causa, y que sólo cabría imponer de haber mediado mala fe o temeridad.

El decreto recoge que contra el mismo cabe interponer recurso de revisión ante la Sala en el plazo de tres días.

LaLAJ ha acordado continuar la tramitación de la impugnación realizada por García Ortiz y la Fiscalía frente a la tasación de costas por excesivas.

Ha remitido el expediente al Consejo General de la Abogacía Española, para que se emita por el mismo el preceptivo informe del artículo 246.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil o, designe a otro Colegio de la Abogacía para la realización conjunta con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.