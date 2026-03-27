Crespo, 'número 2' de 'Gürtel' y hombre de confianza de Correa, obtiene la libertad condicional tras nueve años de cárcel

Crespo reconoció ante el tribunal los delitos cometidos en la trama Gürtel, incluyendo blanqueo de capitales y adjudicación irregular de contratos públicos.

Durante su estancia en prisión, cursó Derecho en la UNED y obtuvo el tercer grado en 2023, lo que le permitió empezar a trabajar en el bufete Durán & Durán Abogados.

Crespo fue condenado en 2018 a 37 años y 6 meses de cárcel, pena que el Tribunal Supremo redujo a 36 años y ocho meses en 2020.

Pablo Crespo, considerado 'número dos' de la trama Gürtel y hombre de confianza de Francisco Correa, ha obtenido la libertad condicional tras nueve años en prisión.

Pablo Crespo, el considerado número dos de la trama Gürtel y el hombre de confianza de Francisco Correa, ha obtenido la libertad condicional.

Así lo ha decidido el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Como ya informó este periódico, Crespo, que también fue secretario de Organización del PP gallego, obtuvo el tercer grado en marzo de 2023.

De esta forma, pudo salir de prisión durante el día, aunque debía regresar a dormir a la cárcel. Gracias a este régimen, pudo comenzar a trabajar en el bufete Durán & Durán Abogados, el mismo que encabeza su abogado y amigo Miguel Durán.

Crespo cursó la carrera de Derecho desde la cárcel. Se matriculó en la UNED, la universidad a distancia.

Ahora, tras un total de nueve años en prisión (tanto provisional como ya condenado), Crespo ha obtenido la libertad condicional.

Su nombre forma parte de la historia judicial reciente de España. En la sentencia relativa a la conocida como Época 1 (1999-2005) de la trama Gürtel, la Audiencia Nacional condenó en 2018 a Pablo Crespo a 37 años y 6 meses de cárcel.

Posteriormente, en 2020, el Tribunal Supremo aminoró ligeramente su pena y la fijó en 36 años y ocho meses.

Según el relato de hechos probados de aquella resolución, el exsecretario de Organización del PP gallego ejerció como número dos del Grupo Correa, el conglomerado de empresas vinculadas al cerebro de la trama, Correa. De esta forma, las compañías se beneficiaron de contratos públicos irregulares.

En aquella sentencia, por primera vez, el Partido Popular fue condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las compañías del Grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías. El partido fue condenado a pagar más de 240.000 euros.

"Un apestado social"

El pasado 21 octubre, en el último juicio a la trama Gürtel, frente al tribunal que le juzgaba, Crespo reconoció todos los delitos de los que le acusaba en esa vista la Fiscalía Anticorrupción, al igual que hiciera Correa sólo un día antes.

En esa ocasión, se trataba de ilícitos vinculados al blanqueo de capitales de las ganancias obtenidas por la red corrupta.

Crespo narró las gestiones que, durante años, realizó para Correa, al que ayudó, por ejemplo, en su intento de conseguir la nacionalidad panameña para no pagar impuestos en España. Aunque, finalmente, nunca la consiguió, el cerebro de la Gürtel nunca pagó impuestos en España desde el año 1999.