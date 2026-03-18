La investigación interna de Tragsa atribuye a "la presión ejercida por Adif" la falta de control a la pareja de Ábalos

La contratación de Rodríguez es relevante en el juicio contra Ábalos y Koldo García, acusados de malversación de fondos públicos.

Los supervisores de Tragsatec detectaron la ausencia de fichajes y recibieron indicaciones desde Adif para no intervenir sobre el caso de Rodríguez.

Rodríguez no acudió a trabajar ni en Ineco ni en Tragsatec, aunque estuvo en nómina y no registró sus horas laborales.

La investigación interna de Tragsa atribuye a la presión de Adif las deficiencias en el control de la contratación de Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos.

Una investigación interna llevada a cabo por el Grupo Tragsa en relación con la contratación de Jesica Rodríguez, que fue pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, confirmó que ésta no fichó durante la vigencia de su contrato, respecto al que se han encontrado "deficiencias relevantes atribuibles en gran medida a la presión ejercida por el cliente", que era Adif.

Esta última es la empresa pública gestora de las infraestructuras ferroviarias. Hasta el 28 de julio de 2021 estaba presidida por Isabel Pardo de Vera.

Es decir, ella era su máxima responsable cuando Rodríguez fue contratada en Tragsatec, de la que Adif figuraba como cliente y a la que solicitaba servicios externos para determinados proyectos.

La extensa investigación interna del Grupo Tragsa, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, acaba de ser recibida por la Sala Penal del Tribunal Supremo, que ha señalado para el 7 de abril el comienzo del juicio contra Ábalos; su asistente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.

Los dos primeros se enfrentan, entre otras, a una acusación de malversación de fondos públicos debida, precisamente, a la contratación de Rodríguez, por lo que la investigación interna de Tragsa es relevante.

Jesica Rodríguez admitió el 27 de febrero de 2025 ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del proceso, que no fue ni un solo día a trabajar. No hizo labor alguna ni en Ineco ni en Tragasatec.

En la primera, que depende del Ministerio de Transportes, estuvo contratada entre marzo de 2019 y marzo de 2021. Después, fue enchufada en Tragsatec. Allí estuvo en nómina hasta el 1 de septiembre de 2021, cobrando 1.173 euros mensuales.

La investigación de Tragsa, iniciada en enero de 2025, halló deficiencias en los mecanismos de supervisión y control de Rodríguez y repite en varias ocasiones que ello se debió a que, desde la propia Adif, se pidió que no se la molestara.

"A lo largo de la vigencia del contrato, se detectaron incidencias reiteradas en el registro horario, que fueron advertidas en los sistemas internos de control, sin que conste la adopción de medidas correctivas eficaces ni oportunas por parte de los responsables", concluye la investigación.

El informe explica que la prestación de servicios por parte de Rodríguez se debía prestar en las instalaciones de Adif, "que asignaba directamente las tareas a ejecutar".

Sin embargo, "no existe evidencia de que el cliente [Adif] hubiera comunicado incidencia alguna ni informado sobre un eventual incumplimiento en la ejecución de la funciones asignadas".

"Ausencia de fichajes"

De hecho, aunque los supervisores de Tragsatec detectaron "la ausencia de registros de fichajes", de las comunicaciones mantenidas entre la empresa pública y el responsable del proyecto de Adif "se infiere de manera implícita que Rodríguez desempeñaba sus tareas con normalidad".

Una de esas supervisoras era Virginia Barbancho, que prestó declaración en el seno de la investigación interna.

El cometido de Barbancho, respomsable técnico del proyecto, era llevar la gestión del personal adscrito al mismo. Entre ellos, la entonces pareja de Ábalos.

Barbancho sabía que Jesica Rodríguez venía de estar contratada en Ineco y su curriculo "cumplía con la vacante", que "no era un puesto excesivamente cualificado".

"Era conocedora de que, de las siete personas contratadas que venían de Ineco, todas fichaban menos Jesica Rodríguez", declaró.

"Me puse en contacto con ella vía WhatsApp en numerosas ocasiones para solicitarle que fichara y rellenara los partes de horarios y no lo hizo. No conseguí que ella hiciera nada nunca", añadió.

Barbancho declaró lo siguiente respecto del responsable del proyecto de Adif, Ignacio Zaldívar, director de gestión administrativa de la empresa ferroviaria: "[Fue quien] me dice verbalmente, en llamada telefónica, que Jésica era la sobrina de Koldo y que había que dejarla tranquila".

"En ese momento, le pregunté quién era Koldo y me dijo que la mano derecha del ministro", relató Virginia Barbancho.

"Entendí que tenía que entrar en el proyecto porque venía de Ineco, pero nunca entendí que esta persona no fuera a fichar", reprochó la supervisora.

"Siempre que había problemas hablaba con Ignacio Zaldívar. Me doy cuenta de que Jésica es un caso especial cuando le pregunto qué pasa con ella y el motivo por el que no ficha e Ignacio me indica que 'la deje en paz'. Y lo dejé estar", relató Barbancho.

Pardo de Vera

La Guardia Civil, encargada de las pesquisas del llamado caso Ábalos, concluyó en un informe que el exministro encomendó a Koldo las gestiones necesarias para que Pardo de Vera "hiciese efectiva la contratación" de Jésica Rodríguez en el sector público.

La joven fue pareja del titular de Transportes hasta 2021, año en el que éste fue cesado. Antes, en 2019, en pleno noviazgo, la chica fue contratada por la compañía Ineco, tras la intervención de Koldo.