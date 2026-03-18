Aldama entrega al juez Moreno el sobre de PDVSA que el empresario relaciona "con la financiación ilegal del PSOE"

El documento no es suficiente por sí solo y debe ser interpretado junto a la declaración de Aldama, quien asegura que Delcy Rodríguez le entregó el sobre en 2020.

Aldama declaró durante dos horas ante el juez y el fiscal anticorrupción en el marco del 'caso Koldo', implicando también a Santos Cerdán.

El sobre contiene un único documento: un cupo de petróleo dirigido a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Víctor de Aldama entregó al juez Ismael Moreno un sobre de PDVSA que relaciona con la presunta financiación ilegal del PSOE.

Víctor de Aldama entregó el pasado día 12 al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el famoso sobre de PDVSA, la empresa nacional de petróleos de Venezuela, que los investigadores del 'caso Ábalos-Koldo' llevan persiguiendo desde 2024. El empresario vincula el contenido de ese sobre a la presunta financiación irregular del PSOE.

Aldama acudió a entregar ese documento junto a su abogado, José Antonio Choclán, y declaró durante dos horas ante el juez y el fiscal anticorrupción en la pieza secreta del 'caso Koldo' en la que se investigan las finanzas del PSOE.

Fuentes jurídicas indican que el sobre, con el membrete de PDVSA y dirigido a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, contiene un único documento: un cupo de petróleo.

"No es un documento literosuficiente", señalan estas fuentes. Es decir, no basta por sí solo para poner de manifiesto la supuesta financiación irregular del PSOE, sino que "se complementa e interpreta" con lo que haya confesado Aldama.

Según el empresario, el sobre se lo entregó en 2020 la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Desde el 20 de noviembre de 2024, cuando compareció ante Moreno, Aldama ha venido colaborando en la investigación de la trama 'Ábalos-Koldo' en la que también ha implicado al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Pero hasta ahora se había resistido a entregar el sobre del que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) tiene conocimiento desde que intervino el teléfono de un colaborador de Aldama, Luis Alberto Escolano.

Allí apareció la fotografía del sobre que ya está en poder del juez y del fiscal Luis Pastor.

El fiscal anticorrupción preguntó a Aldama por ese documento el pasado 29 de enero, cuando el empresario declaró ante el juez Santiago Pedraz, que investiga un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

"Hay una fotografía de un sobre, referente a PDVSA. ¿Es relativo al negocio de los hidrocarburos?", preguntó Pastor.

"Bueno... Eso... Si no le importa, eso es algo que tenemos que negociar directamente con ustedes, porque estamos hablando de la financiación ilegal del partido y eso es algo de lo que no hemos hablado hasta ahora", respondió Aldama.

"Yo no le digo nada de hablar ni de dejar de hablar... ¿Es relativo al negocio de los hidrocarburos?", insistió el fiscal.

"Es relativo al negocio de los hidrocarburos y a la financiación ilegal del PSOE", contestó, tajante, Aldama.

"¿Del Partido Socialista o de la Internacional Socialista?", reiteró el fiscal. "De las dos: de la Internacional Socialista y del Partido Socialista", confirmó el empresario, antes de admitir que Delcy Rodríguez fue quien se lo facilitó.

A los pocos días de este interrogatorio, a petición del fiscal, el juez Pedraz envió el relato de Aldama a su colega Moreno y éste dictó al empresario el 4 de marzo para que hiciera entrega del sobre.

La comparecencia se frustró al trascender la fecha. Por ello, la segunda citación se ha mantenido en secreto.