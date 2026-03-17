Pedraz rechaza identificar a quienes ocupaban la planta de Ferraz a la que Carmen Pano dice que subió a entregar dinero
El magistrado considera que esta diligencia, solicitada por Hazte Oír, "no guarda relación" con los hechos que investiga, un fraude millonario con empresas de fuel.
Más información: Hazte Oír pide al juez Pedraz que identifique "al varón de 40 años al que Carmen Pano dijo que entregó dinero en Ferraz"
Las claves
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El juez Santiago Pedraz ha rechazado identificar a quienes ocupaban los despachos de la segunda planta de la sede nacional del PSOE entre 2020 y 2021.
Carmen Pano declaró que entregó 90.000 euros en efectivo a un hombre en la sede del PSOE, pero no pudo identificarlo por nombre.
La investigación forma parte del caso Hidrocarburos, donde se investiga un presunto fraude de más de 200 millones de euros al fisco mediante empresas petroleras.
La Guardia Civil sospecha que se empleó un millón de euros en sobornos para que la empresa Villafuel SL, vinculada a Claudio Rivas y Carmen Pano, obtuviera una licencia de operador.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado identificar a quienes ocupaban, entre 2020 y 2021, los despachos de la segunda planta de la sede nacional del PSOE.
La empresa Carmen Pano declaró que subió a dicho piso para entregar dinero al partido. En total, 90.000 euros, según su versión.
Por ello, la asociación Hazte Oír solicitó el pasado febrero a Pedraz que identificara al "varón, de unos 40 años" al que Pano habría dado dos bolsas, una dentro de la otra, con billetes en su interior.
De acuerdo con el relato de la mujer, la entrega se produjo en la segunda planta de la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
No obstante, en una resolución fechada este lunes, el juez rechaza la petición de Hazte Oír.
En esta causa, conocida como caso Hidrocabruros, el instructor investiga un entramado que, supuestamente, defraudó más de 200 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA a través de empresas del sector petrolífero.
Pano, que forma parte de la lista de investigadas, era administradora de una de estas compañías. Y, según ha manifestado en varias declaraciones judiciales, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz.
Allí, de acuerdo con su relató, entregó el dinero a un varón, de unos 40 años y más alto que ella, del que nunca ha sabido dar el nombre.
No obstante, como señala el juez en su resolución, la petición de Hazte Oír de identificar a los ocupantes de los despachos de Ferraz "no guarda relación con los hechos aquí investigados".
De hecho, a petición de Anticorrupción, Pedraz ya envió a su colega Ismael Moreno, otro instructor de la Audiencia Nacional, la última declaración en la que Carmen Pano insiste en que entregó 90.000 euros en efectivo al PSOE.
Moreno investiga las supuestas irregularidades en la contabilidad del Partido Socialista.
Villafuel SL
Ante el juez Pedraz, Carmen Pano manifestó que el dueño de ese dinero era Claudio Rivas, otro de los investigados en el caso Hidrocarburos y a quien la Guardia Civil sitúa de facto como dueño y administrador real de la compañía Villafuel SL.
Por entonces, entre 2020 y 2021, dicha compañía trataba de conseguir un título de operador de hidrocarburos.
Por otro lado, Hazte Oír solicitó al juez que citase como testigos a varias personas. Entre ellas, a Natán González, novio de Leonor González Pano, hija de Carmen Pano.
Un informe de la Guardia Civil recoge conversaciones entre la pareja. En concreto, como subrayaba Hazte Oír, menciones a "presuntos cobros de comisiones o de dinero en efectivo por parte de los investigados"
La Benemérita señaló en su atestado que la supuesta trama corrupta habría empleado un millón de euros en dádivas a diversas personas para lograr la obtención de una licencia para Villafuel SL.
El 17 de junio de 2021, Leonor González Pano le anunció a su novio: "Ya es oficial, ya tenemos el título de la operadora".
Inmediatamente, Natán le escribió por WhatsApp:"Hijo puta, el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".
Con este comentario, el varón haría alusión al exministro José Luis Ábalos, titular de Transportes hasta julio de 2021.
El verano de ese mismo año, el dirigente disfrutó de un chalé ubicado en La Alcaidesa (Cádiz), que la Guardia Civil sospecha que fue una dádiva.
La empresa que compró ese inmueble fue Have Got Time SL, de la que era administradora, precisamente, Carmen Pano.