Pedraz rechaza identificar a quienes ocupaban la planta de Ferraz a la que Carmen Pano dice que subió a entregar dinero

La Guardia Civil sospecha que se empleó un millón de euros en sobornos para que la empresa Villafuel SL, vinculada a Claudio Rivas y Carmen Pano, obtuviera una licencia de operador.

La investigación forma parte del caso Hidrocarburos, donde se investiga un presunto fraude de más de 200 millones de euros al fisco mediante empresas petroleras.

Carmen Pano declaró que entregó 90.000 euros en efectivo a un hombre en la sede del PSOE, pero no pudo identificarlo por nombre.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado identificar a quienes ocupaban los despachos de la segunda planta de la sede nacional del PSOE entre 2020 y 2021.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado identificar a quienes ocupaban, entre 2020 y 2021, los despachos de la segunda planta de la sede nacional del PSOE.

La empresa Carmen Pano declaró que subió a dicho piso para entregar dinero al partido. En total, 90.000 euros, según su versión.

Por ello, la asociación Hazte Oír solicitó el pasado febrero a Pedraz que identificara al "varón, de unos 40 años" al que Pano habría dado dos bolsas, una dentro de la otra, con billetes en su interior.

De acuerdo con el relato de la mujer, la entrega se produjo en la segunda planta de la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

No obstante, en una resolución fechada este lunes, el juez rechaza la petición de Hazte Oír.

En esta causa, conocida como caso Hidrocabruros, el instructor investiga un entramado que, supuestamente, defraudó más de 200 millones de euros a Hacienda en concepto de IVA a través de empresas del sector petrolífero.

Pano, que forma parte de la lista de investigadas, era administradora de una de estas compañías. Y, según ha manifestado en varias declaraciones judiciales, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz.