Un juzgado admite a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, la segunda contra el exdiputado tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá.



En concreto es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 el que ha admitido a trámite esta denuncia, han confirmado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).



El letrado Alfredo Arrién, que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón, ha confirmado este lunes la admisión a trámite, sin aportar más detalles para mantener la cautela y el silencio "por expreso deseo de la denunciante".

La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relata la mujer ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

"Me penetró por la fuerza"

Según desveló el abogado hace unos días, se trata de una mujer "de cierto reconocimiento público" que ha solicitado ante la Policía constituirse como testigo protegido.

La presunta agresión se produjo, de acuerdo con la denunciante, el 16 de octubre de 2021, apenas 24 días después de la sufrida supuestamente por Elisa Mouliaá.

"Me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza", relata la presunta víctima en la denuncia presentada ante la Policía.

De acuerdo con la versión de la denunciante, ambos se encontraban en una fiesta donde habían consumido alcohol y cocaína cuando decidieron marcharse al domicilio de Errejón.

"Si gritas y te resistes es peor"

En el trayecto y después de que él le insistiera para que le practicara una felación y ella aceptara, el exportavoz de Sumar le introdujo los dedos en la vagina en contra de su voluntad.

"Me susurró: 'Si gritas, es peor. Si te resistes, es peor'", afirma que le dijo el exdiputado, que le pidió de nuevo una felación, a la que ella volvió a acceder.

Una vez en el domicilio, Errejón manifestó su intención de mantener relaciones sexuales con la supuesta víctima, a lo que ella respondió que "no sin preservativo".

Él le aseguró que no habría penetración, pero no fue así, de acuerdo con la versión de la denunciante.

"De manera sorpresiva y violenta, me sujetó por el cuello, me colocó de espaldas y me penetró vaginalmente por la fuerza sin mi consentimiento", ha relatado.