La nueva fiscal general se desprende de los cargos que nombró García Ortiz premiándoles con puestos en el Supremo

Peramato (a la izqda), el pasado 11 de diciembre, en su toma de posesión, con Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado./ EP

Las claves nuevo Generado con IA La fiscal general Teresa Peramato ha realizado sus primeros nombramientos discrecionales tras 78 días en el cargo. Peramato ha premiado con puestos en el Tribunal Supremo a los principales colaboradores de su antecesor, Álvaro García Ortiz. Ha ignorado el criterio de la Asociación de Fiscales, mayoría en la carrera, que apoyaba a los fiscales de Sala que gestionaron el 'procés'. Peramato asumió el compromiso de sanar la profunda herida interna en la Fiscalía causada por la condena a García Ortiz.

La nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha afrontado 78 días después de llegar al cargo sus primeras decisiones en materia de nombramientos discrecionales. Ninguna sorpresa. Como se esperaba, ha premiado con cargos en el Tribunal Supremo a los principales colaboradores de su antecesor, Álvaro García Ortiz. Y ha ignorado el criterio de los vocales de la Asociación de Fiscales, mayoría en la carrera, que han apoyado a los dos fiscales de Sala que lidiaron con el 'procés'.