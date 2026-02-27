La nueva fiscal general se desprende de los cargos que nombró García Ortiz premiándoles con puestos en el Supremo
Posterga a los veteranos fiscales de Sala del 'procés', apoyados por la mayoritaria Asociación de Fiscales, y pone al frente de la sección penal en el TS a la jefa de la secretaría técnica de su antecesor, sin experiencia en materia de casación.
La fiscal general Teresa Peramato ha realizado sus primeros nombramientos discrecionales tras 78 días en el cargo.
Peramato ha premiado con puestos en el Tribunal Supremo a los principales colaboradores de su antecesor, Álvaro García Ortiz.
Ha ignorado el criterio de la Asociación de Fiscales, mayoría en la carrera, que apoyaba a los fiscales de Sala que gestionaron el 'procés'.
Peramato asumió el compromiso de sanar la profunda herida interna en la Fiscalía causada por la condena a García Ortiz.
La nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha afrontado 78 días después de llegar al cargo sus primeras decisiones en materia de nombramientos discrecionales. Ninguna sorpresa. Como se esperaba, ha premiado con cargos en el Tribunal Supremo a los principales colaboradores de su antecesor, Álvaro García Ortiz. Y ha ignorado el criterio de los vocales de la Asociación de Fiscales, mayoría en la carrera, que han apoyado a los dos fiscales de Sala que lidiaron con el 'procés'.
Peramato llegó el pasado diciembre a la Fiscalía General comprometiéndose a "sanar bajo mi dirección, con el conjunto de todos los compañeros y compañeras, la herida profunda que ha atravesado a la Fiscalía " con la condena a su antecesor.