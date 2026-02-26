La UCO descubre que Pardo de Vera borró datos de su móvil "correspondientes al periodo por el que se la investiga"

Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, intervino en la contratación de Soluciones de Gestión SL, que se formalizó a través de Adif bajo la presidencia de Pardo de Vera.

Pardo de Vera está implicada en la gestión para contratar a la empresa Soluciones de Gestión SL, epicentro de la trama de las mascarillas y vinculada al Ministerio de Transportes.

El informe policial señala que parte del contenido eliminado coincide con los hechos del llamado caso Koldo, sobre la contratación de mascarillas en pandemia.

La UCO ha detectado que Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, borró datos de su móvil correspondientes al periodo investigado por la Justicia.

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, borró "parte del contenido" de su móvil, datos "correspondientes al periodo temporal de los hechos" por los que ahora la investiga la Justicia.

Así lo advierte la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a este dosier policial, de 46 folios, ya en manos del juez Ismael Moreno, instructor de llamado caso Koldo.

La UCO se incautó de los dispositivos electrónicos de Pardo de Vera cuando, por orden judicial, registró su domicilio. Lo hizo en junio del pasado año.

Ahora, en el informe resultante tras el análisis de los móviles y ordenadores intervenidos, la Guardia Civil señala: "El examen de los dispositivos ha puesto de manifiesto que parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado".

Fragmento del dosier de la UCO.

"Esta circunstancia ha conllevado recurrir al análisis de la información obrante en los terminales asociados a otros investigados", justifican los investigadores.

En su atestado, la Guardia Civil también implica a Pardo de Vera en gestiones para la contratación de la empresa Soluciones de Gestión SL, considerada hoy el epicentro de la llamada trama de las mascarillas.

Esta compañía recibió, al inicio de la pandemia de la Covid-19, el encargo del Ministerio de Transportes de proveer millones de mascarillas sanitarias.

Según la Guardia Civil, Koldo García, el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, "intervino en la sección de Soluciones de Gestión SL".

"A través de Isabel pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía", añade la UCO en referencia a Adif, la empresa pública, dependiente de Transportes, que gestiona las infraestructuras ferroviarias.

