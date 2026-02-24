Villarejo se desmarca de la 'Operación Cataluña' en el juicio sobre la fortuna de los Pujol: "Algo he oído, pero no participé"

Durante su declaración, Villarejo mantuvo varios rifirrafes con el juez y negó recordar si trató el caso Pujol en reuniones con la cúpula del Ministerio del Interior.

Villarejo aseguró ante el tribunal no haber intervenido en la obtención de información bancaria sobre los Pujol ni saber quién filtró los datos a la prensa.

La defensa de Jordi Pujol sostiene que la investigación sobre su fortuna estuvo contaminada por un origen político relacionado con la 'Operación Cataluña'.

José Manuel Villarejo se desvincula de la 'Operación Cataluña' en el juicio sobre la fortuna de los Pujol y afirma que no participó en dicha operación.

El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional, en el juicio del llamado caso Pujol.

Interrogado como testigo, obligado a decir la verdad, el comisario jubilado se ha desvinculado de la llamada Operación Cataluña. "Algo he oído, pero yo no participé", ha asegurado.

Con este nombre se conoce a la supuesta estrategia parapolicial para boicotear al independentismo catalán mientras Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

La defensa del expresident catalán Jordi Pujol y las de varios de sus hijos consideran que la causa por la que actualmente están siendo juzgados en la Audiencia Nacional, relativa a la supuesta ilicitud de su fortuna, estuvo, en realidad, contaminada por un "origen político" que radicaría, precisamente, en la Operación Cataluña.

Para sostener esta tesis se basan, por ejemplo, en la publicación en prensa, en el año 2014, de documentación sobre el dinero que Jordi Pujol (padre) tuvo en Andorra; filtración que, a su juicio, se habría derivado de las actividades de la llamada Policía patriótica, en la que encuadran, precisamente, a Villarejo.

Este martes, este último se ha desmarcado de dicha operación. Al inicio de su interrogatorio, ha mantenido un rifirrafe —el primero de varios— con el presidente del tribunal, el juez José Ricardo de Prada, quien le ha obligado a responder a varias preguntas, que el excomisario pretendía no contestar, debido a que está investigado en la causa a la que da nombre, el caso Villarejo.

También, debido a que ya ha declarado, como testigo, ante la Justicia andorrana, que también investiga, por su parte, la llamada Operación Cataluña.

No obstante, instado por De Prada, el ex mando policial ha indicado que no tuvo "ninguna" participación en la supuesta obtención, por parte de un grupo de policías, de información bancaria de la fortuna andorrana de los Pujol.

¿Tenía conocimiento de que otros policías lo investigasen? "Bueno, chascarrillos... Pero sin mayor trascendencia", ha indicado. "Que era el señor Martín Blas el que se encargaba de todo eso", ha indicado, en alusión a Marcelino Martín Blas, antiguo jefe de Asuntos Internos.

Al negarse Villarejo a contestar a varias preguntas —"estoy imputado en Andorra", ha justificado—, De Prada le ha exigido una respuesta. "Me siento coaccionado por el tribunal", ha indicado el excomisario.

"Siéntase usted lo que quiera. Por favor, no discuta con el tribunal", ha replicado el juez.

Villarejo también ha asegurado que desconoce quién filtró a la prensa datos sobre la fortuna de los Pujol.

Preguntado sobre si conoció a Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del clan, el excomisario ha indicado: "He conocido a muchas mujeres en mi vida. Me suena... Habré hablado alguna vez con ella. Pero, insisto: he tenido problemas. Me he separado varias veces, he tenido varias novias. Estoy muy mayor...".

De nuevo, el presidente del tribunal le ha reprochado sus "chascarrillos".

Álvarez fue quien denunció ante la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional supuestas irregularidades sobre la fortuna de los Pujol. En concreto, en 2012, aseguró que su entonces novio llevó a Andorra bolsas de dinero en efectivo.

Además, unos minutos antes que Villarejo, había declarado como testigo, Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía. Y éste ha asegurado al tribunal que el excomisario acompañó a Álvarez a declarar ante la UDEF.

"El señor Pino, creo, tiene problemas de salud mental y tal...", ha señalado Villarejo, quien ha vuelto a ser reprendido por De Prada. "Por favor, omita ese tipo de comentarios", ha afeado el juez.

Interrogado sobre las anotaciones en sus agendas, que mencionan a personajes que serían clave en la supuesta Operación Cataluña, Villarejo ha reprochado que "hayan aparecido villarejólogos (sic)" que interpreten lo que él escribía.

El testigo ha admitido que, cuando estaba en activo, mantuvo reuniones con la cúpula del Ministerio del Interior. No obstante, asegura no recordar si alguna o algunas versaron sobre los Pujol.

"Fundamentalmente, eran sobre terrorismo y yihadismo... Yo viajé mucho a la Península Arábiga", ha señalado. Con ello, tras apenas media hora, ha finalizado su declaración.