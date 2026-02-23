Revés a Peinado: la Audiencia le pide "esfuerzo" al concretar por qué investiga a Begoña y anula el procedimiento por jurado

El abogado de Begoña Gómez recurrió la decisión, y la Audiencia Provincial le ha dado la razón en su recurso.

La Audiencia considera que el juez no detalló suficientemente los hechos supuestamente delictivos atribuidos a Gómez al transformar el caso en procedimiento por jurado.

El tribunal exige al juez un "mínimo esfuerzo" al concretar los motivos por los que se investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de convertir el caso contra Begoña Gómez en un procedimiento por jurado.

En una resolución fechada el pasado 20 de enero, este tribunal exige al magistrado un "mínimo esfuerzo" al concretar por qué investiga a Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

La Audiencia madrileña considera, a la hora de transformar el caso Begoña en un procedimiento por jurado, el juez no detalló suficientemente los hechos supuestamente delictivos que atribuye a la mujer del presidente del Gobierno.

De hecho, el abogado de Gómez recurrió dicha decisión judicial y la Audiencia Provincial, jerárquicamente superior al instructor, le da ahora la razón.

