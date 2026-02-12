[Ábalos y Koldo gastan hoy su última bala para evitar el juicio en el TS por la primera causa de corrupción del Gobierno]
-
La defensa de Koldo pide un informe patrimonial de Víctor de Aldama
Víctor de Aldama, erguido en su asiento, se sonríe cuando su abogado, José Antonio Choclán, se opone a la petición de la defensa de Koldo García de que se haga un informe patrimonial del empresario.
-
El abogado de Ábalos se adhiere a las propuestas de la defensa de Koldo
El abogado de Ábalos, Marino Turiel, se limita a adherirse a lo propuesto por la defensa de Koldo García. El exministro, muy serio, está sentado en la segunda fila de los estrados, junto a su exasistente. Ambos están en situación de prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre.
-
La defensa de Koldo García propone que se le someta a la prueba del polígrafo
La defensa de Koldo García propone una prueba exótica en nuestro sistema legal: que se someta al exasistente de Ábalos a la prueba del polígrafo "para determinar la veracidad de lo declarado".
Es una propuesta ajena a las reglas de valoración que utilizan los tribunales españoles, basadas en la inmediación de los testimonios, la existencia de contradicciones o de coherencia o el interrogatorio de las partes, entre otros parámetros.
La letrada propone también un careo entre Koldo García y Víctor de Aldama.
El presidente del tribunal la interrumpe: "Eso se decidirá después de que declaren", anticipa. El careo solo tiene sentido ante la existencia de discrepancias relevantes entre los testimonios que se presten, pero en el juicio oral.
-
Comienza la intervención de Leticia de la Hoz, la letrada de Koldo
Comienza la intervención de la letrada Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García. El antiguo asistente de Ábalos permanece todo el rato con la cabeza agachada o tapándose la cara con la mano.
La vista se celebra con agilidad después de que el presidente de la Sala haya establecido que, "con flexibilidad", cada parte dispondrá de una media hora.
En este momento las intervenciones versan sobre las pruebas propuestas. Posteriormente se debatirá en una nueva ronda sobre las cuestiones previas relativas a la competencia del Tribunal Supremo (que las defensas niegan), vulneración de derechos fundamentales o nulidades.
-
El fiscal renuncia a la testifical del hijo de Ábalos, Víctor Ábalos
El fiscal Alejandro Luzón renuncia a la testifical del hijo de Ábalos, Víctor Ábalos. La acusación popular, por su parte, renuncia a que testifique Santos Cerdán.
El exsecretario de Organización del PSOE es investigado junto a Ábalos y Koldo García en otra pieza de la causa, la relativa a la adjudicación de obras del Ministerio de Transportes, que ha sido remitida a la Audiencia Nacional tras la pérdida del fuero del exministro.
La Sala Penal del TS ha denegado la presencia de la defensa de Cerdán en estrados al no ser parte en el procedimiento que se va a juzgar.
-
Interviene en primer lugar el fiscal jefe de Anticorrupción
Interviene en primer lugar el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Pide que se ofrezca acciones a las empresas estatales Ineco y Tragsatec en relación con el delito de malversación de fondos públicos que atribuye a Ábalos y García.
La acusación se refiere a la contratación por medio de 'enchufes' de dos amigas de Ábalos en Ineco y Tragsatec, que podrían haber sido perjudicadas. Una de ellas, Jésica Rodríguez, no fue ni un día a trabajar, según ella misma ha reconocido
-
El presidente de la Sala Penal del TS da comienzo al primer paso del juicio
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, acaba de pronunciar el 'audiencia publica' con el que va a comenzar el primer paso del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asistente Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Esta audiencia preliminar comienza con la dación de cuenta de la letrada de la Administración de Justicia, que está informando del último escrito presentado por la defensa de García.
Martínez Arrieta pregunta si hay alguna posibilidad de que los acusados se conformen con los escritos de acusación. Mira a las defensas, que niegan.
Las partes no ponen ninguna objeción al cambio de composición de la Sala, en la que ha entrado la magistrada Susana Polo en sustitución de Vicente Magro. Este magistrado tenía señalado un recurso de casación preferente (con 35 personas en la cárcel, a las que vence en mayo la prisión preventiva) que le impediría atender el juicio del caso Ábalos si las cuestiones previas son rechazadas
-
Víctor de Aldama también se encuentra ya en el Supremo
El tercer acusado, Víctor de Aldama, también ha llegado ya al Tribunal Supremo. El empresario, a diferencia de Ábalos y Koldo, se encuentra en libertad gracias a sus confesiones contra sus compañeros de banquillo, que han servido para ayudar a la investigación. Tanto el fiscal como el PP solicitan para él siete años de prisión.
-
Ábalos y Koldo llegan al Tribunal Supremo
José Luis Ábalos y Koldo García acaban de llegar al Tribunal Supremo para la audiencia preliminar al juicio en la Sala Penal. El exministro de Transportes y su asesor llevan encarcelados en Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre.
-
La defensa de Koldo intenta 'in extremis' frenar la audiencia previa al juicio pidiendo una cuestión prejudicial al TJUE
La defensa de Koldo García ha presentado a primera hora de esta mañana un nuevo escrito en el que pide a la Sala Penal del Tribunal Supremo que suspenda la audiencia preliminar al juicio prevista para las 11 horas de hoy.
La letrada Leticia de la Hoz justifica la petición de suspensión en que, a su juicio, es necesario que la Sala plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su competencia para juzgar al exministro José Luis Ábalos, a García y al empresario Víctor de Aldama una vez que el primero ha renunciado al acta de diputado y, por tanto, ha dejado de ser aforado.
-
La defensa de Ábalos alegará la falta del competencia del Tribunal Supremo para juzgarle tras renunciar al escaño
Hasta ahora, los esfuerzos defensivos se han centrado en alegar la falta de competencia del Tribunal Supremo para juzgar a Ábalos después de haber renunciado al acta de diputado, condición que le permitía estar aforado ante la Sala Penal.
La letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, presentó el martes un escrito en el que sostiene que "mantener a Ábalos ante el Tribunal Supremo cuando ya no es diputado supone juzgar a un ciudadano común en una instancia superior 'artificialmente', privándole de su juez natural".
El nuevo defensor del exministro, Marino Turiel, se ha sumado a la postura de la defensa de Koldo García, que subraya que con el enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo no hay doble instancia.
"Si un diputado renuncia, debería recuperar el derecho a ser juzgado por un tribunal ordinario para poder tener un recurso de apelación completo ante una instancia superior jerárquica", alega la letrada.
-
Ábalos y Koldo gastan hoy su última bala para evitar el juicio en el TS por la primera causa de corrupción del Gobierno
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasistente, Koldo García, serán trasladados este jueves desde la prisión de Soto del Real al Tribunal Supremo para su primera comparecencia ante la Sala que les juzgará por graves delitos de corrupción.
No se trata del juicio oral en sí, sino de una audiencia preliminar introducida por la Ley Orgánica 1/2025 y en la que las partes podrán plantear las cuestiones previas que antes se exponían en la primera sesión de la vista.
Pero, además, acusaciones y defensas tendrán que justificar la finalidad y pertinencia de las pruebas que han propuesto, sobre las que -a diferencia de la regulación anterior- la Sala aún no se ha pronunciado.