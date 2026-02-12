La defensa de Koldo García propone una prueba exótica en nuestro sistema legal: que se someta al exasistente de Ábalos a la prueba del polígrafo "para determinar la veracidad de lo declarado".

Es una propuesta ajena a las reglas de valoración que utilizan los tribunales españoles, basadas en la inmediación de los testimonios, la existencia de contradicciones o de coherencia o el interrogatorio de las partes, entre otros parámetros.

La letrada propone también un careo entre Koldo García y Víctor de Aldama.

El presidente del tribunal la interrumpe: "Eso se decidirá después de que declaren", anticipa. El careo solo tiene sentido ante la existencia de discrepancias relevantes entre los testimonios que se presten, pero en el juicio oral.