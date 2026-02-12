La magistrada Susana Polo sustituye a Vicente Magro en la Sala que juzga a Ábalos, Koldo García y Aldama

Magro había sustituido en primera instancia a Ana Ferrer, quien no integra el tribunal por estar de baja médica.

El cambio se produce porque Magro debe atender un recurso de casación preferente con varios penados en prisión y otras causas de especial trascendencia.

Cambio de última hora en el tribunal que celebra hoy la audiencia preliminar del juicio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha comunicado a primera hora de esta mañana que Vicente Magro va a ser sustituido por Susana Polo.

En una providencia que acaba de notificar, la Sala comunica que "oído in voce el magistrado Vicente Magro Servet manifiesta que, informado en el día de ayer de su llamamiento a formar parte de la Sala de enjuiciamiento de la presente causa especial y, dado que tiene señalados en fechas próximas, un recurso de casación con varios penados en prisión, de vencimiento cercano, y otros dos de especial trascendencia en atención a la materia y complejidad, atendidas las necesidades del servicio, procede la sustitución del inicialmente designado por la Susana Polo García, a la que por turno le corresponde".

Con ello, la Sala queda conformada por Andrés Martínez Arrieta (presidente y ponente), Julián Sánchez Melgar , Manuel Marchena, Andrés Palomo del Arco, Eduardo de Porres y Javier Hernández, además de Polo.

Magro había sustituido a Ana Ferrer, magistrada a la que inicialmente correspondía integrar la Sala pero que se encuentra de baja médica.

Sin embargo, la designación de Magro -el siguiente a Ferrer por turno de reparto- se hizo por la Secretaría de causas especiales, mientras que los señalamientos de recursos de casación dependen de otra Secretaría.

Magro ha sido designado ponente de un recurso de casación preferente -al haber más de una treintena de encarcelados- cuyo señalamiento coincidiría con el juicio a Ábalos, en el supuesto de que se rechacen las cuestiones previas que previsiblemente plantearán esta mañana las defensas en la audiencia preliminar.

Todos los magistrados que intervengan en la audiencia preliminar deberán formar parte de la Sala de enjuiciamiento si las cuestiones previas no prosperan, motivo que ha aconsejado la sustitución de Magro por la siguiente magistrada en el turno de reparto.