La juez del 'caso Mediador' propone juzgar al exdiputado del PSOE 'Tito Berni' por estafa, cohecho y malversación

La juez que instruyó el caso Mediador ha propuesto juzgar al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, por seis supuestos delitos.

Se trata de cohecho, estafa, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y delito contra la Administración pública.

Asimismo, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo también propone que se sienten en el banquillo de los acusados Marco Antonio Navarro Tacoronte y Francisco Espinosa Navas.

El primero, el conocido como Mediador, sería el intermediario de esta presunta trama de corrupción político-empresarial. Por su parte, Espinosa fue general de la Guardia Civil.

La juez atribuye a ambos encausados los seis mismos delitos ya mencionados. Ahora bien, en el caso de Navarro Tacoronte, suma uno a la lista: blanqueo de capitales.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife da un plazo de diez días a la Fiscalía y el resto de acusaciones para que formulen sus escritos de acusación.

En ellos, podrán solicitar la apertura de juicio oral y pedir penas para los acusados o, por contra, reclamar el archivo de la causa, si consideran que no ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de ningún delito.

El 'caso Mediador'

Debido a la relevancia de Fuentes Curbelo en la supuesta trama corrupta investigada, el caso Mediador también fue denominado caso Tito Berni.

La investigación analizó un supuesto entramado político‑empresarial, vinculada, principalmente, a Canarias y basada en un sistema de comisiones ilegales y dádivas que habrían pagado empresarios a cambio de favores desde la Administración. Especialmente, en el ámbito ganadero y en el de las subvenciones públicas.

La investigación describe una red donde cargos públicos y un intermediario, el denominado Mediador, ofrecían agilizar expedientes, conseguir contratos o frenar inspecciones a cambio de pagos o regalos. Entre ellos, pago de prostitución.

El grupo central, según los investigadores, lo integraban el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino y el exdirector general de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes.

También, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa y el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, quien habría actuado como conseguidor y enlace con varios empresarios.

Todos ellos forman parte de la lista de 23 personas que la juez propone que sean juzgados.

La causa se destapó en 2023 a raíz del análisis de los teléfonos del Mediador, donde se hallaron mensajes, fotos y transferencias que mostraban el presunto pago de comisiones a cambio de influencias políticas.

Esta red organizaba reuniones y cenas con empresarios en Madrid; incluso, cerca del Congreso, del que, hasta que se desveló este caso, Fuentes Curbelo era miembro, como diputado de la bancada socialista.