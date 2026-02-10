Peinado pide a Interior la lista de viajes de Begoña Gómez y su asesora al Congo, República Dominicana, Guinea y Rusia

El juez advierte al Ministerio del Interior de un posible delito de desobediencia judicial si no entrega la información requerida en el plazo de diez días.

Peinado investiga si hubo malversación en la contratación de Álvarez y si realizó gestiones en favor de negocios privados vinculados a Begoña Gómez, como la financiación de una cátedra en la Universidad Complutense.

La petición incluye viajes a República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia, y busca comprobar si los desplazamientos fueron institucionales o privados.

El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Ministerio del Interior el listado de todos los viajes realizados por Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez desde julio de 2018.

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, ha solicitado al Ministerio del Interior el listado de todos los viajes que ha realizado Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desde julio de 2018 hasta el día de hoy.

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El magistrado toma esta decisión debido a que Gómez no le ha entregado su pasaporte, algo a lo que puede negarse, dada su condición de investigada.

El magistrado pretende comprobar a qué destinos le acompañó su asistente en Moncloa, la también investigada Cristina Álvarez.

Por ello, en su resolución, Peinado se dirige a la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), dependiente de Interior, y pregunta por todos los viajes de ambas. "Específicamente, los realizados a la República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y la Federación de Repúblicas Rusas", precisa.

El instructor solicita esta información "en el improrrogable plazo de diez días" y advierte a Interior de que, de no facilitarle estos datos, podría incurrir "en un delito de desobediencia judicial".

En el caso Begoña, entre otros extremos, Peinado investiga si se cometió un delito de malversación con la contratación de Álvarez como asistente de Begoña Gómez, con el cargo de directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

A lo largo de la instrucción, se ha descubierto que ésta realizó gestiones en favor de los negocios privados de la esposa de Sánchez.

Por ejemplo, gestionó las finanzas de la cátedra que Gómez co-dirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

También envió un correo a la empresa Reale Seguros para que siguiera financiando dicho proyecto académico.

Por ello, Peinado pretende analizar la lista de viajes que la esposa de Sánchez realizó desde que su marido es presidente del Gobierno y corroborar a qué destinos la acompañó Álvarez.

"Retraso injustificado"

En su resolución, Peinado se queja del "retraso injustificado" de "cualquiera de las dependencias de la Presidencia del Gobierno" al cumplir sus exigencias a lo largo de esta investigación judicial.

De ahí que advierta a Interior del posible delito de desobediencia judicial si bloquea su petición o se niega a entregarle la documentación requerida.

El juez recuerda que, en efecto, ambas investigadas se han negado —y están en su derecho, al estar investigadas— a entregar sus pasaportes.

El magistrado ya avanza que pretende comprobar si los viajes que realizaron eran institucionales o, por el contrario, "para cuestiones meramente privadas".