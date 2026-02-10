El lío procesal creado por Elisa Mouliaá: se retracta de retirar la acusación y Errejón denuncia el "uso fraudulento" de la Justicia

La Fiscalía no acusa a Errejón y ha pedido el archivo de la causa, lo que podría dejar el proceso solo en manos de la acusación popular, generando dudas sobre su continuidad.

La defensa de Errejón denuncia un "uso fraudulento" de la Justicia por parte de Mouliaá y solicita suspender la comparecencia hasta aclarar la validez de la renuncia.

La situación procesal es confusa, ya que la primera renuncia de Mouliaá no fue firmada por su abogado, quien ha criticado la actitud de la actriz durante el proceso.

Elisa Mouliaá se retracta de su renuncia a la acusación particular contra Íñigo Errejón, tras haber presentado previamente un escrito para retirarla.

La actriz Elisa Mouliaá, que hace dos meses pidió tres años de cárcel para el exdiputado y portavoz de Sumar Íñigo Errejón por un supuesto abuso sexual y el pasado miércoles presentó un escrito renunciando a la acusación, comunicó en la tarde de ayer al Juzgado que se retracta de esa renuncia que calificó de "irrevocable".

Lo hizo en un escrito no firmado por ella sino por su letrado, Alfredo Arrién, en el que se informaba al Juzgado de que la actriz no iba a comparecer para "subsanar la ausencia de firma de abogado y procurador a fin de ratificar la renuncia", como pidió el instructor, Adolfo Carretero.

Y ello porque "su decisión [es] mantener la acusación particular, debiéndose dejar sin efecto el escrito presentado" el miércoles.

E.E.

La situación procesal es ahora confusa. La renuncia a ejercer la acusación particular contra Errejón fue firmada por Mouliaá sin el acuerdo de su abogado, que en declaraciones a los medios manifestó que su criterio era seguir con la acusación.

Arrién llegó a declarar a El Plural que su clienta no solo "no me ha ayudado" a lo largo del proceso, "sino que ha hecho todo lo posible para sabotearlo. Lo ha saboteado desde el minuto uno".

El juez Carretero entendió que la renuncia a seguir ejerciendo la acción penal debía llevar la firma del abogado y del procurador de Mouliaá, quien, sin embargo, no firma el escrito en el que se retracta de la retirada.

No obstante, Elisa Mouliaá ha acudido finalmente al mediodía de hoy al Juzgado junto a su abogado.

Antes de entrar ha declarado a los medios que "después de una noche muy revuelta reflexionando muchísimo [el escrito pidiendo que se deje sin efecto la renuncia fue firmado por su abogado ayer a las 18:37 horas] he decidido que voy a continuar con el procedimiento".

Alegó que le ha parecido "deleznable" que la Fiscalía pida la absolución de Errejón. "Ahora sí que sí voy a ir hasta el final", ha asegurado.

Vídeo | Elisa Mouliáa anuncia que retoma su acusación contra Íñigo Errejón por una presunto abuso sexual

Paralelamente, la defensa de Errejón ha presentado un escrito pidiendo la suspensión de la comparecencia a la que el juez le había citado esta mañana para notificarle la apertura del juicio oral, hasta que se aclare la validez de la renuncia y de la posterior retractación.

La apertura del juicio oral depende en última instancia de que la Audiencia Provincial de Madrid desestime un recurso que el exdiputado interpuso, cuya deliberación ha sido suspendida a la vista de la renuncia de Mouliaá.

Y, dado que la Fiscalía no ve delito y no acusa a Errejón, si la renuncia fuera finalmente válida habría que determinar si el proceso puede continuar con la sola presencia de una acusación popular, lo que es muy dudoso.

La defensa de Errejón comunicó anoche al Juzgado que el exportavoz de Sumar no comparecería esta mañana para recoger la resolución de apertura del juicio oral "a la espera de que se resuelva definitivamente la petición de sobreseimiento y archivo formulada por Elisa Mouliaá, a la vista de su irrevocable renuncia".

"Despliega plenos efectos"

Según la defensa, "al ser un acto y decisión personalísimos adoptados por la propia denunciante, el escrito de renuncia no requeriría de firma de abogado ni de procurador para desplegar plenos efectos jurídicos, siendo definitiva esa petición formalizada el 4 de febrero de 2026, que se adoptó de forma libre, consciente y voluntaria".

Añade que, en su escrito, Mouliaá se refería a una “decisión firme de no continuar en el proceso”, a un desistimiento “total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular”, a una renuncia “expresa a continuar el procedimiento” y “a sus derechos estrictamente procesales”, “solicitando que se tenga por retirada su personación con todos los efectos legales”.

Por ello, sostiene la defensa de Errejón, Mouliaá "ya ha perdido su derecho a ejercitar cualquier acción civil y penal".

La defensa del acusado se hace eco de las manifestaciones realizadas en los últimos días tanto por la actriz como por su abogado anticipando que se iba a producir una retractación de la renuncia.

"Es intolerable", afirma, "el uso torticero y fraudulento que está haciendo la sra. Mouliaá del presente procedimiento penal y de la Administración de Justicia, con sus bandazos y decisiones erráticas e incongruentes, burlándose de mi representado y de todos los operadores jurídicos intervinientes y generando unas evidentes dilaciones para la resolución, por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, del recurso de apelación interpuesto" contra la continuación del proceso.

La defensa sostiene que "con carácter previo a la notificación del auto de apertura de juicio oral a Iñigo Errejón, procede resolver la petición de sobreseimiento presentada por Elisa Mouliaá".

Y ello "a la vista de que el Ministerio Fiscal también ha solicitado el archivo de la causa por escrito de 11 de diciembre de 2025, ya que, en ese caso, quedarían indefectiblemente sin efecto y vacíos de contenido el auto de apertura de juicio oral y sus requerimientos".

Según la defensa, "por razones de economía procesal y seguridad jurídica, no debió señalarse la comparecencia de Errejón hasta que este instructor no se pronunciara sobre las inevitables consecuencias procesales derivadas de la renuncia a la acción penal" presentada por la denunciante".