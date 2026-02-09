La UCO no da pie al juez para incriminar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa: "Ausencia de nuevos hechos"

Air Europa y la propia UCO niegan que Begoña Gómez haya intermediado o realizado gestiones en favor de la compañía aérea.

La UCO indica que los contactos y supuestas relaciones personales mencionadas no son contrastables ni pueden considerarse nuevos hechos para la investigación.

El informe señala que no existen indicios para incriminar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la concesión de la ayuda pública a la aerolínea.

La UCO de la Guardia Civil informa al juez que investiga el caso Begoña Gómez de la ausencia de nuevos hechos sobre el rescate de Air Europa.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado a Juan Carlos Peinado, el juez que investiga el caso Begoña, la "ausencia de nuevos hechos" sobre el rescate de Air Europa.

Así consta en un informe de tres folios enviado por la UCO al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

De esta forma, la Guardia Civil no da pie al juez para incriminar a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en las supuestas irregularidades en la concesión de esta ayuda pública.

Peinado, en una resolución fechada el pasado diciembre, solicitó a la UCO que le informase si existían "hechos nuevos" en torno a este rescate, cifrado en 475 millones de euros y que recibió esta aerolínea para paliar las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

El juez tomó esta decisión tras recibir un escrito, firmado por un abogado ajeno al caso Begoña, y que vinculaba a la esposa del presidente del Gobierno con la concesión de esta ayuda gubernamental.

En respuesta, la UCO comunica ahora al juez que no existen "hechos nuevos" y que la información disponible sobre la concesión de esta ayuda gubernamental a la aerolínea "ya obra en el procedimiento".

Air Europa también ha negado públicamente que la mujer de Sánchez intermediase o hiciera gestiones en favor de esta compañía.

La aerolínea forma parte del holding Globalia, propiedad de la familia Hidalgo. Uno de los miembros de la misma, Javier Hidalgo, a través del hub Wakalua, firmó un contrato de patrocinio con el IE Africa Center, la entidad adscrita al Instituto de Empresa que dirigió Begoña Gómez.

No obstante, este acuerdo no llegó a ejecutarse al completo debido a la pandemia de la Covid-19.

Por otro lado, en el escrito enviado al Juzgado por el mencionado abogado se menciona un supuesto patrimonio de Begoña Gómez oculto en el extranjero. El letrado también presentó documentación para tratar de apuntalar dicho extremo; unos papeles sin firma ni membrete oficial.

En respuesta al juez, la UCO señala que "no es posible pronunciarse acerca de la verosimilitud de la misma y, en su caso, sobre su relación con la tramitación del expediente de Air Europa".

Y añade: "Los contactos y relaciones personales entre las personas interesadas en la operación financiera y terceros a los que en el escrito se alude como motivos o condicionantes de determinados aspectos del expediente de Air Europa, así como la posible relación causa-efecto con la tramitación del expediente no son contrastables".

¿Por qué? "Debido a la ausencia de fuentes de información al respecto".

"En consecuencia, no se considera posible tomarlos como nuevos hechos para la investigación", concluye la UCO.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.