Del Rivero sugiere que Sánchez era "el 1" al que informaban de las reuniones de Leire: "Me dijeron que ella era importante"

El empresario Luis del Rivero ha declarado este lunes, como testigo, ante el juez Arturo Zamarriego, instructor del caso Leire.

Y ha indicado que intuye que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, era la persona detrás del sobrenombre El 1 y que estaría informado, a través de intermediarios, de las actividades de Leire Díez. "No lo sé. Será... Pues será Pedro Sánchez", indicado, evasivo y esquivo, en el Juzgado.

El magistrado Zamarriego investiga a esta mujer, la conocida como fontanera del PSOE, por sus maniobras para tratar de conseguir información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Del Rivero intermedió para que se celebrase una reunión entre el fiscal Ignacio Stampa, exmiembro de Anticorrupción, Leire Díez y otro investigado en esta causa, el empresario Javier Pérez Dolset.

En ese encuentro, estos dos últimos ofrecieron a Stampa, entre otros asuntos, volver a dicha Fiscalía y encargarse de ciertas causas judiciales. Leire Díez lo planteó en nombre, según dijo, de altas instancias del Gobierno.

De hecho, como publicó EL ESPAÑOL, existen mensajes de WhatsApp entre Del Rivero y Stampa acerca de esta reunión, tanto previos como posteriores. En uno de ellos, el empresario le comenta al fiscal: "Es el 1 quien decide".

Este lunes, Del Rivero ha sido interrogado acerca de este mensaje. ¿Quién es el 1? "Yo entiendo que es el 1 de la organización", ha indicado el testigo.

"Ni tan siquiera sé si ellos [Leire Díez y Dolset] juegan de farol. A mí me lo dicen así y yo lo paso [a Stampa por WhatsApp]", ha señalado.

En el año 2024, según su relato, fue Dolset quien le propone "conocer a alguien muy importante", en alusión a Leire Díez.

A esa reunión, tal y como ha declarado Del Rivero, estaba previsto que acudiera Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, quien, finalmente, no aparece.

Reunión con Stampa

En aquella reunión con Stampa, que se produjo el día 11 de mayo de 2025 y que fue grabada en secreto por este último, Leire Díez se presentó como emisaria del Partido Socialista.

"Soy la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", manifestó la mujer, en alusión a la información sobre supuestas irregularidades en Anticorrupción y la UCO que buscaba.

En otras reuniones que la fontanera mantuvo con otras personas, Leire se habría referido indistintamente "al 1" del Gobierno y al 1 del Partido Socialista. Se intuye, por tanto, que ambas denominaciones hacen referencia a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE.

No obstante, Del Rivero no ha confirmado que sea así.